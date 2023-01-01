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Xiaomi 13T против Apple iPhone 15

78 из 100
Xiaomi 13T
VS
82 из 100
Apple iPhone 15
Xiaomi 13T
Apple iPhone 15

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2023 года Xiaomi 13T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8200 Ultra, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13T
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1651 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3349 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.4)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 20W)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 15
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Функция реверсивной зарядки
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2513 и 1243 баллов
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 13T
vs
iPhone 15

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 162.2 мм 147.6 мм
Ширина 75.7 мм 71.6 мм
Толщина 8.49 мм 7.8 мм
Вес 197 граммов 171 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 13T +1%
87.5%
iPhone 15
86.4%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13T и Apple iPhone 15 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Ultra Apple A16 Bionic
Макс. частота 3100 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G610 MP6 Apple A16 GPU
GPU-ядер - 640
Частота GPU 950 МГц 1398 МГц
FLOPS ~1442 Гфлопс ~1789.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Xiaomi 13T
1243
iPhone 15 +102%
2513
Geekbench 6 (многоядерный)
Xiaomi 13T
3599
iPhone 15 +70%
6115
AnTuTu Benchmark 10
Xiaomi 13T
872840
iPhone 15 +57%
1371770
CPU 244227 381218
GPU 224742 470366
Memory 185226 198739
UX 210685 309335
Total score 872840 1371770
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 13T
н/д
iPhone 15
9762
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 17
Оболочка UI MIUI 14 -

Батарея

Объем 5000 мАч 3349 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 1:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13T vs Apple iPhone 15
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП) 2 (48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Сенсор: 1/2.88", Omnivision OV50D40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/3.06"
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX633 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 -
Тип SIM Nano eSIM
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, программное обеспечение и звук - выбирайте Apple iPhone 15, а если дисплей и автономность – то Xiaomi 13T.

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