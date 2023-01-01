Главная > Сравнение смартфонов > Mi 11 Ultra vs Xiaomi 13 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 11 Ultra против Xiaomi 13

75 из 100
Xiaomi Mi 11 Ultra
VS
87 из 100
Xiaomi 13
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.36-дюймового Xiaomi 13, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 24% выше плотность пикселей (515 vs 414 PPI)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Причины выбрать Xiaomi 13
  • На 52% лучшая автономность (38:16 vs 25:15 часов)
  • Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (1252 против 936 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1487 и 1129 баллов
  • Весит на 45 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Ultra
vs
Xiaomi 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.36 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 414 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1900 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 89.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 98.6%
ШИМ (PWM) 510 Гц 488 Гц
Время отклика 2.8 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mi 11 Ultra
936 нит
Xiaomi 13 +34%
1252 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 152.8 мм
Ширина 74.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.4 мм 7.98 мм
Вес 234 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Ultra +2%
91.4%
Xiaomi 13
89.4%

Производительность

Тестируем Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 740
Частота GPU 840 МГц 680 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Ultra
1129
Xiaomi 13 +32%
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Ultra
3457
Xiaomi 13 +48%
5103
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 Ultra
767181
Xiaomi 13 +67%
1277612
CPU 198271 278291
GPU 290845 568857
Memory 131669 247656
UX 151935 193247
Total score 767181 1277612
3DMark Wild Life Performance
Mi 11 Ultra
5298
Xiaomi 13 +142%
12813
Пиковая температура корпуса 43.1 °C 34.9 °C
Stability 91% 80%
Graphics test 31 FPS 76 FPS
Graphics score 5298 12813
PCMark 3.0
Mi 11 Ultra
13017
Xiaomi 13
н/д
Web score 11063 -
Video editing 7599 -
Photo editing 28623 -
Data manipulation 9919 -
Writing score 14626 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 14
Размер системы из коробки 31 ГБ 31.5 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (90% за 30 минут) Да (83% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:09 ч. 13:21 ч.
Просмотр видео 12:44 ч. 15:01 ч.
Игры 04:34 ч. 06:32 ч.
Режим ожидания 79 ч. 136 ч.
Общая автономность
Mi 11 Ultra
25:15 ч.
Xiaomi 13 +52%
38:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Ultra vs Xiaomi 13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 3.2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 48 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark Примеры фото Xiaomi 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS PureCel
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Ultra +6%
139
Xiaomi 13
131
Качество видео
Mi 11 Ultra +14%
138
Xiaomi 13
121
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Ultra +8%
141
Xiaomi 13
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Ultra
89.5 дБ
Xiaomi 13 +2%
91.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
6 (33.3%)
12 (66.7%)
Всего проголосовало: 18

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 11 Ultra против 11T Pro
2. Xiaomi Mi 11 Ultra против 12T Pro
3. Xiaomi Mi 11 Ultra против Samsung Galaxy S22 Ultra
4. Xiaomi Mi 11 Ultra против 12S Ultra
5. Xiaomi Mi 11 Ultra против Xiaomi 12
6. Xiaomi 13 против Apple iPhone 14
7. Xiaomi 13 против Samsung Galaxy S23
8. Xiaomi 13 против Google Pixel 7 Pro
9. Xiaomi 13 против Google Pixel 7
10. Xiaomi 13 против 12 Pro
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры