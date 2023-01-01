Xiaomi Mi 11 Ultra против Xiaomi 13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.36-дюймового Xiaomi 13, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Ultra
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 24% выше плотность пикселей (515 vs 414 PPI)
- На 0.45" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Причины выбрать Xiaomi 13
- На 52% лучшая автономность (38:16 vs 25:15 часов)
- Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 34% выше максимальная яркость экрана (1252 против 936 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1487 и 1129 баллов
- Весит на 45 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
82
Производительность
Быстродействие приложений и системы
93
Игры
Возможности в 3D-гейминге
61
98
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.81 дюймов
|6.36 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|414 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|900 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|1900 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|91.4%
|89.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|98.6%
|ШИМ (PWM)
|510 Гц
|488 Гц
|Время отклика
|2.8 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|152.8 мм
|Ширина
|74.6 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.98 мм
|Вес
|234 грамма
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Керамика
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Белый, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|2840 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|4 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 740
|Частота GPU
|840 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1129
Xiaomi 13 +32%
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
3457
Xiaomi 13 +48%
5103
|CPU
|198271
|278291
|GPU
|290845
|568857
|Memory
|131669
|247656
|UX
|151935
|193247
|Total score
|767181
|1277612
|Пиковая температура корпуса
|43.1 °C
|34.9 °C
|Stability
|91%
|80%
|Graphics test
|31 FPS
|76 FPS
|Graphics score
|5298
|12813
|Web score
|11063
|-
|Video editing
|7599
|-
|Photo editing
|28623
|-
|Data manipulation
|9919
|-
|Writing score
|14626
|-
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 9 (#150 и #10)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 14
|Размер системы из коробки
|31 ГБ
|31.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (67 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (90% за 30 минут)
|Да (83% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|0:42 ч.
|Веб-серфинг
|08:09 ч.
|13:21 ч.
|Просмотр видео
|12:44 ч.
|15:01 ч.
|Игры
|04:34 ч.
|06:32 ч.
|Режим ожидания
|79 ч.
|136 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 3.2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|1920 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|128°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 48 МП)
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark
|Примеры фото Xiaomi 13 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.3
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|PureCel
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Mi 11 Ultra +6%
139
131
Качество видео
Mi 11 Ultra +14%
138
121
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Ultra +8%
141
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 более удачной покупкой.
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