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Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra
Дисплей
98
Производительность
100
Батарея
93
Камера
82
Итоговая оценка
90
Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Топовый экран с частотой обновления 120 Гц
  • Отличная камера с 5-кратным оптическим приближением и лазерным автофокусом
  • Футуристический дизайн – тонкие рамки и керамическая задняя крышка
  • Имеется беспроводная быстрая зарядка и беспроводная реверсивная
  • Батарея заряжается буквально за полчаса
  • В смартфоне нет места под карту памяти и 3.5 мм аудиоразъема
  • Нет отдельного объектива для макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11 Ультра
98

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.81 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
913 нит
87

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11 Ultra
Высота 164.3 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 234 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Керамика
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.4%
100

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1139
Geekbench 5 (многоядерный)
3521
AnTuTu Benchmark 8
715323
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 36 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч.
82

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 11 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620
Апертура f/2.3
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
148
Качество видео
117
Итоговая оценка камеры
143
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
78

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 11 Ultra

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