Xiaomi Mi 11 Ultra Дисплей 98 Производительность 100 Батарея 93 Камера 82 Итоговая оценка 90 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Топовый экран с частотой обновления 120 Гц

Отличная камера с 5-кратным оптическим приближением и лазерным автофокусом

Футуристический дизайн – тонкие рамки и керамическая задняя крышка

Имеется беспроводная быстрая зарядка и беспроводная реверсивная

Батарея заряжается буквально за полчаса В смартфоне нет места под карту памяти и 3.5 мм аудиоразъема

Нет отдельного объектива для макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11 Ультра

98 Экран Тип AMOLED Размер 6.81 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 515 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 91.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 913 нит

87 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11 Ultra Высота 164.3 мм Ширина 74.6 мм Толщина 8.4 мм Вес 234 грамма Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Керамика Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.4%

100 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11 Ультра и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1139 Geekbench 5 (многоядерный) 3521 AnTuTu Benchmark 8 715323

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (100% за 36 минут) Время полной зарядки 0:36 ч.

82 Камеры Спецификации и тестирование камер Mi 11 Ultra Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 128° Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 48 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/4.1

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 12 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5380 x 3620 Апертура f/2.3 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 148 Качество видео 117 Итоговая оценка камеры 143

92 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

78 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Скрепка для извлечения SIM

- Руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

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