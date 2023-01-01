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Xiaomi Poco F5 против Xiaomi 12X

79 из 100
Xiaomi Poco F5
VS
72 из 100
Xiaomi 12X
Xiaomi Poco F5
Xiaomi 12X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.28-дюймового Xiaomi 12X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1222 и 947 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 12X
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.05 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F5
vs
Xiaomi 12X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 419 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.6%
ШИМ (PWM) - 523 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F5 +4%
964 нит
Xiaomi 12X
927 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.11 мм 152.7 мм
Ширина 74.95 мм 69.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.16 мм
Вес 181 грамм 176 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Черный, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F5
88.9%
Xiaomi 12X
89.2%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco F5 и Xiaomi 12X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2910 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 725 Adreno 650
Частота GPU 580 МГц 670 МГц
FLOPS ~1781 Гфлопс ~1372 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F5 +29%
1222
Xiaomi 12X
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F5 +24%
3964
Xiaomi 12X
3198
AnTuTu Benchmark 9
Poco F5 +37%
948281
Xiaomi 12X
691437
CPU 249409 185270
GPU 354940 242268
Memory 176027 108952
UX 165113 148511
Total score 948281 691437
3DMark Wild Life Performance
Poco F5
н/д
Xiaomi 12X
4260
Пиковая температура корпуса - 37.6 °C
Stability - 98%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4260
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14
Размер системы из коробки - 29.3 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (78% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч. 0:48 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:11 ч. 13:05 ч.
Просмотр видео 16:29 ч. 16:44 ч.
Игры 05:24 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 102 ч. 104 ч.
Общая автономность
Poco F5
34:14 ч.
Xiaomi 12X +4%
35:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F5 vs Xiaomi 12X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F5
н/д
Xiaomi 12X
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2023 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F5 более удачной покупкой.

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