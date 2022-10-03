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Xiaomi Poco M5 против Poco M3

Ксиаоми Поко М5
VS
Xiaomi Поко М3
Xiaomi Poco M5
Xiaomi Poco M3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5 с экраном 6.58" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.53-дюймового Xiaomi Poco M3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
  • Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 546 и 309 баллов
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5
vs
Poco M3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 440 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 83.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.5%
ШИМ (PWM) - 892 Гц
Время отклика - 36 мс
Контрастность - 2214:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5
н/д
Poco M3
437 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.99 мм 162.3 мм
Ширина 76.09 мм 77.3 мм
Толщина 8.9 мм 9.6 мм
Вес 201 грамм 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Синий, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5
83.6%
Poco M3
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5 и Xiaomi Поко М3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 610
Частота GPU - 600 МГц
FLOPS - ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5 +77%
546
Poco M3
309
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5 +30%
1813
Poco M3
1390
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5 +78%
354893
Poco M3
199598
CPU - 68236
GPU - 32422
Memory - 45471
UX - 54020
Total score 354893 199598
3DMark Wild Life Performance
Poco M5 +230%
1222
Poco M3
370
Stability 98% 99%
Graphics test 7 FPS 2 FPS
Graphics score 1222 370
PCMark 3.0 score 9252 6156
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12.5 Enhanced
Размер системы из коробки - 20.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 16:54 ч.
Просмотр видео - 14:34 ч.
Игры - 07:58 ч.
Режим ожидания - 151 ч.
Общая автономность
Poco M5
н/д
Poco M3
43:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5 vs Xiaomi Poco M3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.1
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/5.0" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M5
н/д
Poco M3
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M5 более удачной покупкой.

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Всего проголосовало: 8

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Мнение пользователей

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Иван Попочкин 03 октября 2022 15:00
Сэлфи камера в 5 МП - это очень сексуально!!
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