Xiaomi Poco M3
Дисплей
63
Производительность
42
Батарея
86
Камера
51
Итоговая оценка
63
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Качественный экран с высоким уровнем яркости
- Огромный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт
- Современный процессор с хорошим запасом мощности
- Есть реверсивная зарядка
- Слабые камеры – особенно фронтальная
- Только один вариант оперативной памяти – 4 ГБ
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Поко М3
63
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
Максимальная яркость
509 нит
46
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|Ширина
|77.3 мм
|Толщина
|9.6 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Желтый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
Xiaomi Poco M3 получил вполне стандартный 60-герцовый дисплей с вырезом для фронтальной камеры, но у него Full HD разрешение, а это значит, что изображение четкое. Также радует тот факт, что это IPS-панель, характеризующаяся естественно цветопередачей и большими углами обзора. Контрастность здесь неплохая, но хотелось, чтобы черный цвет был более черным.
42
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|600 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
321
Geekbench 5 (многоядерный)
1416
AnTuTu Benchmark 8
180458
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
86
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
51
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.1
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера хоть и оснащена тремя сенсорами, один из которых на 48 МП, но качество фотографий посредственное. Особенно разочаровала фронтальная на 8 МП, не имеющая даже цифровой стабилизации, поэтому картинка “плавает”.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA 1/5/8
|4G сети
|LTE 1/3/5/8
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M3 могут отличаться в зависимости от региона.