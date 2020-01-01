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Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3
Дисплей
63
Производительность
42
Батарея
86
Камера
51
Итоговая оценка
63
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Качественный экран с высоким уровнем яркости
  • Огромный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт
  • Современный процессор с хорошим запасом мощности
  • Есть реверсивная зарядка
  • Слабые камеры – особенно фронтальная
  • Только один вариант оперативной памяти – 4 ГБ

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Поко М3
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4%
Максимальная яркость
509 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M3
Высота 162.3 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 9.6 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.4%

Xiaomi Poco M3 получил вполне стандартный 60-герцовый дисплей с вырезом для фронтальной камеры, но у него Full HD разрешение, а это значит, что изображение четкое. Также радует тот факт, что это IPS-панель, характеризующаяся естественно цветопередачей и большими углами обзора. Контрастность здесь неплохая, но хотелось, чтобы черный цвет был более черным.

42

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Поко М3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
321
Geekbench 5 (многоядерный)
1416
AnTuTu Benchmark 8
180458
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
86

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.1
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера хоть и оснащена тремя сенсорами, один из которых на 48 МП, но качество фотографий посредственное. Особенно разочаровала фронтальная на 8 МП, не имеющая даже цифровой стабилизации, поэтому картинка “плавает”.

73

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/8
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco M3

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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