Xiaomi Poco M3 получил вполне стандартный 60-герцовый дисплей с вырезом для фронтальной камеры, но у него Full HD разрешение, а это значит, что изображение четкое. Также радует тот факт, что это IPS-панель, характеризующаяся естественно цветопередачей и большими углами обзора. Контрастность здесь неплохая, но хотелось, чтобы черный цвет был более черным.