Xiaomi Poco X4 GT против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Xiaomi Poco X4 GT с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 GT
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Комплектуется на 1970 мАч более емким аккумулятором – 5080 против 3110 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 25% выше плотность пикселей (407 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- На 11% выше максимальная яркость экрана (665 против 598 нит)
- На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1333 и 908 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
72
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|650 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|79%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|97.9%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|51540 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|24 мс
|24.8 мс
|Контрастность
|1573:1
|999:1
Дизайн и корпус
|Высота
|163.64 мм
|150.9 мм
|Ширина
|74.29 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.87 мм
|8.3 мм
|Вес
|200 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Серебристый
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8100
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2850 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|912 МГц
|-
|FLOPS
|-
|~736 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
908
iPhone 11 +47%
1333
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X4 GT +6%
3687
3473
|CPU
|196492
|166661
|GPU
|289945
|256531
|Memory
|147128
|91027
|UX
|162575
|115651
|Total score
|790674
|624677
|Stability
|61%
|71%
|Graphics test
|34 FPS
|45 FPS
|Graphics score
|5834
|7561
|PCMark 3.0 score
|12980
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.1.1)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
Батарея
|Объем
|5080 мАч
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:57 ч.
|1:45 ч.
|Веб-серфинг
|13:12 ч.
|11:39 ч.
|Просмотр видео
|12:36 ч.
|15:16 ч.
|Игры
|05:41 ч.
|05:09 ч.
|Режим ожидания
|123 ч.
|121 ч.
Рейтинг времени автономной работы смартфонов (#93 и #98)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.45
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
119
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 GT более удачной покупкой.
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