Xiaomi Poco X4 GT Дисплей 82 Производительность 85 Батарея 85 Камера 60 Итоговая оценка 77 Класс Флагман Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 144 герц обеспечивают беспрецедентную плавность работы устройства

Неплохая камера со сверхширокоугольной съемкой

Используется высокопроизводительный и энергоэффективный процессор

Установлена большая батарея с достаточно быстрой зарядкой мощностью 67 Вт

Оснащен большим объемом памяти Нельзя установить карту памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми X4 GT

82 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 407 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 655 нит

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X4 GT Высота 163.64 мм Ширина 74.29 мм Толщина 8.87 мм Вес 200 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.1%

85 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми X4 GT и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G610 MC6 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 944 Geekbench 5 (многоядерный) 3860 AnTuTu Benchmark 9 833702 Список смартфонов в AnTuTu Benchmark - 30 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

85 Батарея Характеристики Объем 5080 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 21 минут) Время полной зарядки 0:47 ч.

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco X4 GT Основная камера Матрица 64 мегапикселя Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.45 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/B38/40/41 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X4 GT могут отличаться в зависимости от региона.