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Xiaomi Poco X4 GT

Xiaomi Poco X4 GT
Дисплей
82
Производительность
85
Батарея
85
Камера
60
Итоговая оценка
77
Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 144 герц обеспечивают беспрецедентную плавность работы устройства
  • Неплохая камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Используется высокопроизводительный и энергоэффективный процессор
  • Установлена большая батарея с достаточно быстрой зарядкой мощностью 67 Вт
  • Оснащен большим объемом памяти
  • Нельзя установить карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми X4 GT
82

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
655 нит
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X4 GT
Высота 163.64 мм
Ширина 74.29 мм
Толщина 8.87 мм
Вес 200 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
85

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми X4 GT и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
944
Geekbench 5 (многоядерный)
3860
AnTuTu Benchmark 9
833702
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
85

Батарея

Характеристики
Объем 5080 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 21 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco X4 GT
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.45
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/B38/40/41
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X4 GT могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (16 голосов)

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Отзывы (1)

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Игорь 25 июня 2022 00:46
Вау, у нас появился хороший конкурент Neo 3 и 10R в лице X4 GT. Прям для любителей IPS 144 герц сделали + 8100 процессор, классное сочетание. Надеюсь, реализацию этого чипа не запорят, как любит это делать Сяоми в своих флагманах. Наверное, станет будущим хитом продаж на Дайменсити 8100 среди смартфонов с IPS экранами. Единственным минусом, наверное, будет только "фирменный" инвалидный датчик приближения XD ))
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