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Xiaomi Redmi 7A против Poco M3

Ксиаоми Редми 7А
Xiaomi Redmi 7A
VS
Xiaomi Поко М3
Xiaomi Poco M3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Redmi 7A с экраном 5.45" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.53-дюймового Xiaomi Poco M3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Весит на 33 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.9 мм уже
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.08" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Стерео динамики
  • Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 7A
vs
Poco M3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.4% 83.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.2% -
ШИМ (PWM) 384 Гц -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 888:1 -
Максимальная яркость
Redmi 7A
498 нит
Poco M3
499 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 162.3 мм
Ширина 70.4 мм 77.3 мм
Толщина 9.5 мм 9.6 мм
Вес 165 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд Синий, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 7A
74.4%
Poco M3 +12%
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 7А и Xiaomi Поко М3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 610
Частота GPU 450 МГц 600 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 7A
178
Poco M3 +75%
312
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 7A
811
Poco M3 +71%
1385
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 7A
91469
Poco M3 +97%
179782

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 6.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Да
Время полной зарядки 2:35 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 7A vs Xiaomi Poco M3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.1
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 7A
28 дБ
Poco M3
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M3 более удачной покупкой.

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