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Xiaomi Redmi 9T против Redmi 9

Ксиаоми Редми 9Т
Xiaomi Redmi 9T
VS
Ксиаоми Редми 9
Xiaomi Redmi 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi 9T с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi 9, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9T
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5020 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 363 и 315 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9T
vs
Redmi 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 83.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93%
ШИМ (PWM) - 500 Гц
Время отклика - 35 мс
Контрастность - 710:1
Максимальная яркость
Redmi 9T
408 нит
Redmi 9 +6%
432 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 163.3 мм
Ширина 77.3 мм 77 мм
Толщина 9.6 мм 9.1 мм
Вес 198 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый, Оранжевый Зеленый, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9T
83.4%
Redmi 9
83.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9Т и Ксиаоми Редми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP2
Частота GPU 600 МГц 950 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9T
315
Redmi 9 +15%
363
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9T +6%
1401
Redmi 9
1317
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9T
178638
Redmi 9 +15%
204939

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 80 минут)
Время полной зарядки - 3:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9T
н/д
Redmi 9
16:49 ч.
Время просмотра видео
Redmi 9T
н/д
Redmi 9
15:36 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 9T
н/д
Redmi 9
31:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9T vs Xiaomi Redmi 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 27 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9T
н/д
Redmi 9
84.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.06 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi 9T. У него лучшие камера и звук.

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