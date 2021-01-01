Xiaomi Redmi 9T Дисплей 61 Производительность 42 Батарея 86 Камера 56 Итоговая оценка 62 Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 48-мегапиксельная камера радует четкими снимками

Огромная батарея на 6000 мАч, поддерживает быструю зарядку

Сканер отпечатков находится в удобном месте – на правому боку

Стереодинамики играют громко

Есть проводная реверсивная зарядка Фронтальная камера плохо снимает в вечернее время

Пластиковый корпус достаточно быстро царапается

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9Т

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.53 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.4% Максимальная яркость 408 нит

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 9T Высота 162.3 мм Ширина 77.3 мм Толщина 9.6 мм Вес 198 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.4%

42 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 9Т и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 315 Geekbench 5 (многоядерный) 1401 AnTuTu Benchmark 8 178638

59 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI MIUI 12

86 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi 9T Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 8 микрон

- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 27 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 Поддержка 5G Нет

77 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 9T