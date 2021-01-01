Xiaomi Redmi 9T
Дисплей
61
Производительность
42
Батарея
86
Камера
56
Итоговая оценка
62
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 48-мегапиксельная камера радует четкими снимками
- Огромная батарея на 6000 мАч, поддерживает быструю зарядку
- Сканер отпечатков находится в удобном месте – на правому боку
- Стереодинамики играют громко
- Есть проводная реверсивная зарядка
- Фронтальная камера плохо снимает в вечернее время
- Пластиковый корпус достаточно быстро царапается
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9Т
61
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
Максимальная яркость
408 нит
46
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|Ширина
|77.3 мм
|Толщина
|9.6 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Синий, Серый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
42
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|600 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1401
AnTuTu Benchmark 8
178638
59
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
86
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
56
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|13
|Поддержка 5G
|Нет
77
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9T могут отличаться в зависимости от региона.