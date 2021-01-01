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Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9T
Дисплей
61
Производительность
42
Батарея
86
Камера
56
Итоговая оценка
62
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 48-мегапиксельная камера радует четкими снимками
  • Огромная батарея на 6000 мАч, поддерживает быструю зарядку
  • Сканер отпечатков находится в удобном месте – на правому боку
  • Стереодинамики играют громко
  • Есть проводная реверсивная зарядка
  • Фронтальная камера плохо снимает в вечернее время
  • Пластиковый корпус достаточно быстро царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9Т
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4%
Максимальная яркость
408 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 9T
Высота 162.3 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 9.6 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
42

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 9Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1401
AnTuTu Benchmark 8
178638
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
86

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 9T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
Поддержка 5G Нет
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 9T

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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