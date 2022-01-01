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Xiaomi Redmi 9T против Redmi 10C

Ксиаоми Редми 9Т
VS
Ксиаоми Редми 10С
Xiaomi Redmi 9T
Xiaomi Redmi 10C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi 9T с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.71-дюймового Xiaomi Redmi 10C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9T
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 268 PPI)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 379 и 310 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9T
vs
Redmi 10C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.71 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1650 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20.6:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 82%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.4% -
ШИМ (PWM) 880 Гц -
Время отклика 42 мс -
Контрастность 1868:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9T
440 нит
Redmi 10C
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 169.59 мм
Ширина 77.3 мм 76.56 мм
Толщина 9.6 мм 8.29 мм
Вес 198 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый, Оранжевый Серый, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9T +2%
83.4%
Redmi 10C
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9Т и Ксиаоми Редми 10С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 600 МГц -
FLOPS ~272 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9T
310
Redmi 10C +22%
379
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9T
1410
Redmi 10C +15%
1618
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9T
195710
Redmi 10C
н/д
CPU 68237 -
GPU 32729 -
Memory 39758 -
UX 53188 -
Total score 195710 -
3DMark Wild Life Performance
Redmi 9T
370
Redmi 10C
н/д
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 370 -
PCMark 3.0 score 6250 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 13
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:30 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9T
19:29 ч.
Redmi 10C
н/д
Время просмотра видео
Redmi 9T
18:19 ч.
Redmi 10C
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 9T
49:03 ч.
Redmi 10C
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9T vs Xiaomi Redmi 10C
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да -
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9T
84.6 дБ
Redmi 10C
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.81 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 9T, а если производительность и корпус – то Xiaomi Redmi 10C.

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