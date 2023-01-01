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Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus против Note 13 Pro

74 из 100
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
VS
72 из 100
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 21 сентября 2023 года Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 7200 Ultra, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 13 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 67W)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1134 и 1008 баллов
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 13 Pro
  • Весит на 17.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 13 Pro Plus
vs
Redmi Note 13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит 1800 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 161.15 мм
Ширина 74.2 мм 74.24 мм
Толщина 8.9 мм 7.98 мм
Вес 204.5 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP54
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus и Xiaomi Redmi Note 13 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7200 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
Макс. частота 2800 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G610 MP4 Adreno 710

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 10
CPU 238522 190326
GPU 182820 118222
Memory 164843 158281
UX 181525 140685
Total score 760778 606420
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч 5100 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 0:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 16384 x 12288 16384 x 12288
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.6 f/2.6
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. У него лучшие производительность, игры и коммуникации.

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