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Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1220 x 2712
  • Чип: MediaTek Dimensity 7200 Ultra
  • Камера: 3 (200 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 204.5 г.

Обзор

Дисплей
92
Камера
66
Производительность
62
Игры
41
Батарея
94*
Коммуникации
79
Итоговая оценка
74*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Продвинутая основная камера 200-мегапиксельным сенсором
  • Дисплей имеет яркость с огромным запасом
  • 4-нанометровый процессор позволяет играть на высоких настройках графики
  • За счет 120-ваттного адаптера питания смартфон заряжается за считанные минуты
  • Корпус имеет флагманскую влагозащиту
  • Не поддерживает расширение встроенной памяти с помощью microSD-карты
  • Нельзя подключить проводные наушники без специального переходника

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
Высота 161.4 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 204.5 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.7%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7200 Ultra
Макс. частота 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G610 MP4

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
1134
Geekbench 6 (многоядерный)
2712
AnTuTu Benchmark 10
760778
CPU 238522
GPU 182820
Memory 164843
UX 181525
Total score 760778
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 13 Pro Plus
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Разрешение фото 16384 x 12288
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.6
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B3 / B5 / B8
3G сети WCDMA B1 / B5 / B6 / B8 / B19
4G сети LTE B1 / B3 / B5 / B8 / B19 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 13 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (37 голосов)

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