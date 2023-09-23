Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- Дисплей: 6.67" OLED - 1220 x 2712
- Чип: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- Камера: 3 (200 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5100 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 187 г.
Обзор
Дисплей
92
Камера
66
Производительность
57
Игры
35
Батарея
95*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
72*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- 200-мегапиксельная камера обладает неплохим цифровым приближением
- Дисплей имеет впечатляющую яркость и защитное стекло премиального уровня
- Батарея характеризуется повышенной емкостью и достойной скоростью зарядки
- Есть вариант на 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной
- Нет ни 3.5 мм входа для наушников, ни поддержки карт памяти microSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|161.15 мм
|Ширина
|74.24 мм
|Толщина
|7.98 мм
|Вес
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|Материал задней панели
|Стекло
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.7%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 710
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1008
Geekbench 6 (многоядерный)
2924
AnTuTu Benchmark 10
606420
|CPU
|190326
|GPU
|118222
|Memory
|158281
|UX
|140685
|Total score
|606420
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 17 минут)
|Время полной зарядки
|0:45 ч.
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|16384 x 12288
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.6
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM B3 / B5 / B8
|3G сети
|WCDMA B1 / B5 / B6 / B8 / B19
|4G сети
|LTE B1 / B3 / B5 / B8 / B19 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 13 Pro могут отличаться в зависимости от региона.