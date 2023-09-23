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Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1220 x 2712
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
  • Камера: 3 (200 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5100 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 187 г.

Обзор

Дисплей
92
Камера
66
Производительность
57
Игры
35
Батарея
95*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
72*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • 200-мегапиксельная камера обладает неплохим цифровым приближением
  • Дисплей имеет впечатляющую яркость и защитное стекло премиального уровня
  • Батарея характеризуется повышенной емкостью и достойной скоростью зарядки
  • Есть вариант на 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной
  • Нет ни 3.5 мм входа для наушников, ни поддержки карт памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Высота 161.15 мм
Ширина 74.24 мм
Толщина 7.98 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость IP54
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.7%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi Note 13 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 710

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
1008
Geekbench 6 (многоядерный)
2924
AnTuTu Benchmark 10
606420
CPU 190326
GPU 118222
Memory 158281
UX 140685
Total score 606420
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5100 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 13 Pro
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Разрешение фото 16384 x 12288
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.6
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM B3 / B5 / B8
3G сети WCDMA B1 / B5 / B6 / B8 / B19
4G сети LTE B1 / B3 / B5 / B8 / B19 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 13 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (18 голосов)

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Отзывы (1)

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Керим 23 сентября 2023 03:51
LPDDR5 это годно.
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