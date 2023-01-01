Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 21 сентября 2023 года Xiaomi Redmi Note 13 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 13, который имеет процессор MediaTek Dimensity 6080. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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