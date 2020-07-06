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Xiaomi Redmi Note 8 против Samsung Galaxy A21s

Ксиаоми Редми Ноут 8
Xiaomi Redmi Note 8
VS
Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (637 против 495 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (322 и 191 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 10% лучшая автономность (119 vs 108 часов)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 и Samsung Galaxy A21s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.3 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 82.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8 +29%
637 нит
Galaxy A21s
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.3 мм 163.6 мм
Ширина 75.3 мм 75.3 мм
Толщина 8.4 мм 8.9 мм
Вес 190 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8
81.7%
Galaxy A21s +1%
82.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 и Самсунг Галакси А21с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Samsung Exynos 850
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8 +69%
322
Galaxy A21s
191
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 +19%
1322
Galaxy A21s
1115
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 +61%
177019
Galaxy A21s
110228

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2,0
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут) Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8
16:00 ч.
Galaxy A21s +13%
18:02 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8
14:24 ч.
Galaxy A21s +21%
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8
25:01 ч.
Galaxy A21s +57%
39:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 vs Samsung Galaxy A21s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка - LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 28.21 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 13

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8
79 дБ
Galaxy A21s
н/д
Музыка
Redmi Note 8
73.2 дБ
Galaxy A21s
н/д
Звонок
Redmi Note 8
82.3 дБ
Galaxy A21s
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2019 года Май 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.191 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.034 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8, а если батарея, коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy A21s.

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38 (40%)
Всего проголосовало: 95

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Алина 06 июля 2020 18:02
Лично моё мнение, редми и по дизайну и по удобству выигрывает, т.к Самсунг крупнее и дизайн камеры так себе....
+30 Ответить
Лейла 06 августа 2020 14:12
Redmi note 8 намного лучше чем а 21s.
+4 Ответить
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