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Xiaomi Redmi Note 8T против Note 8

Ксиаоми Редми Ноут 8T
Xiaomi Redmi Note 8T
VS
Ксиаоми Редми Ноут 8
Xiaomi Redmi Note 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.3-дюймового Xiaomi Redmi Note 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8T и Xiaomi Redmi Note 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 81.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8T
611 нит
Redmi Note 8 +4%
637 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.1 мм 158.3 мм
Ширина 75.4 мм 75.3 мм
Толщина 8.6 мм 8.4 мм
Вес 200 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8T
80.2%
Redmi Note 8 +2%
81.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8T и Ксиаоми Редми Ноут 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8T +4%
1373
Redmi Note 8
1322
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8T
168409
Redmi Note 8 +5%
177019

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T
14:50 ч.
Redmi Note 8 +10%
16:00 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8T
14:29 ч.
Redmi Note 8
14:24 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8T +9%
27:19 ч.
Redmi Note 8
25:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8T vs Xiaomi Redmi Note 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED -
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 4224 x 3136
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм 28.21 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.9" 1/2.9"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8T
79 дБ
Redmi Note 8
79 дБ
Музыка
Redmi Note 8T +3%
75.3 дБ
Redmi Note 8
73.2 дБ
Звонок
Redmi Note 8T
80.6 дБ
Redmi Note 8 +2%
82.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.74 Вт/кг 0.191 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.034 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее коммуникации - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8T, а если производительность – то Xiaomi Redmi Note 8.

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185 (40.7%)
269 (59.3%)
Всего проголосовало: 454

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Женя 20 ноября 2019 12:46
Было бы полезно, если б было описание где находяться датчики приближения и осветлённости
+54 Ответить
олег 12 декабря 2019 18:10
ну да-незначительная! Версия Bluetooth 4.2 и 5 очень даже значительная!
+97 Ответить
Антон 02 января 2020 12:40
На официальном сайте указан Bluetooth 4.2.
+29 Ответить
Чем 11 февраля 2020 13:42
Чем же значительная?
+15 Ответить
Михаил 21 декабря 2019 17:40
А разве по габаритам они не одинаковы ли ???
+49 Ответить
Сергей 23 декабря 2019 07:50
Нет, не одинаковые, но очень близки.
+13 Ответить
Инна 29 декабря 2019 22:35
Спасибо. Выбирала супругу из двух, решила теперь точно какой куплю.
+152 Ответить
Александр 01 января 2020 18:47
Написан какой-то бред. Почему сравнили 32 и 64гб версии, если 64 есть у обоих? И блютус 5 у обоих. И много других нюансов, очень некомпетентное сравнение.
+26 Ответить
Root 02 января 2020 12:38
1. Сравниваются минимальные версии 2. Согласно официальному сайту - 4.2 3. Какие еще нюансы?
+16 Ответить
Ruby 03 января 2020 21:29
Root, Китайцы перепутали, в AIDA 64, Antutu говорится о 5 версии
+5 Ответить
Денис 15 января 2020 11:27
Root, У 8Т нет светодиодного индикатора оповещений.
+44 Ответить
Ошибка! 03 января 2020 10:09
Тип памяти у них emmc 5.1
+1 Ответить
Андрей 03 января 2020 13:41
Действительно, здесь используется старая память eMMC 5.1.
+21 Ответить
Eldar 05 марта 2020 09:40
Размер экрана у обоих одинаковые !!!
+6 Ответить
тимор 26 мая 2020 13:01
да ва одинаковые нет разницы между телефонами только в 8т есть NFC (Оплата картой , с телефона )
+13 Ответить
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