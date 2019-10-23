Xiaomi Redmi Note 8
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстрая начинка – большой запас производительности
- 4 объектива основной камеры с широкими возможностями
- Высокая плотность пикселей экрана
- Есть поддержка 4K и супер замедленная съемка
- Сканер отпечатков находится сзади
- Средний процент полезной площади дисплея
- Пластиковый корпус – портит тактильные ощущения
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
Тесты дисплея
Xiaomi Redmi Note 8 гордится своим IPS-экраном, поскольку он выдает четкое изображение благодаря плотности пикселей 409 PPI. С другой стороны, его полезная площадь далека от рекордной, так как экран занимает всего 81.7 процентов лицевой панели.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/2.9"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Сильной стороной Redmi Note 8 является основная камера. Она состоит из четырех объективов, предназначенные для сверхширокоугольной съемки, портретной, макро и обычной широкоугольной. В условиях слабого освещения качество фотографий сильно падает, но в специальном ночном режиме можно существенно улучшить ситуацию.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 МГц
|3G сети
|UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 МГц
|4G сети
|TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.191 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.034 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi Note 8
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сильно ли Xiaomi Redmi Note 8 отличается от Redmi Note 8 Pro?
- Во-первых, они выглядят немного по-разному: основная камера на Redmi Note 8 находится слева, а у Pro – по центру. Во-вторых, разрешение сенсоров основной камеры выше у Redmi Note 8 Pro, и в испытаниях он лучше себя проявляет. Фронталка у обычной модели имеет разрешение 13 МП, а у Pro – 20 МП, хотя возможности одинаковые. В третьих, Redmi Note 8 Pro получил более быстрый процессор и больше оперативной памяти. Аккумулятор тоже помощнее, но разница в автономности пока неизвестна. Еще в Redmi Note 8 нет NFC.
Стоит ли покупать китайскую версию Redmi Note 8?
- Мы не рекомендуем этого делать по одной просто причине – китайская версия смартфона не поддерживает 7-й и 20-й диапазон (band) LTE, из-за чего могут быть проблемы в работы мобильной сети.
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