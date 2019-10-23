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Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8
Дисплей
67
Производительность
40
Батарея
77
Камера
69
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрая начинка – большой запас производительности
  • 4 объектива основной камеры с широкими возможностями
  • Высокая плотность пикселей экрана
  • Есть поддержка 4K и супер замедленная съемка
  • Сканер отпечатков находится сзади
  • Средний процент полезной площади дисплея
  • Пластиковый корпус – портит тактильные ощущения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 8
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
624 нит

Xiaomi Redmi Note 8 гордится своим IPS-экраном, поскольку он выдает четкое изображение благодаря плотности пикселей 409 PPI. С другой стороны, его полезная площадь далека от рекордной, так как экран занимает всего 81.7 процентов лицевой панели.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 8
Инфо
Высота 158.3 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.7%
40

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1528
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5525
Geekbench 5 (одноядерный)
313
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
AnTuTu Benchmark 7
141715
AnTuTu Benchmark 8
170479
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
77

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:00 ч.
Время просмотра видео
14:24 ч.
Время разговора (3G)
25:01 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Размер сенсора 1/2.9"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Сильной стороной Redmi Note 8 является основная камера. Она состоит из четырех объективов, предназначенные для сверхширокоугольной съемки, портретной, макро и обычной широкоугольной. В условиях слабого освещения качество фотографий сильно падает, но в специальном ночном режиме можно существенно улучшить ситуацию.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 МГц
3G сети UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 МГц
4G сети TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39)
68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
78 дБ
Музыка
72.8 дБ
Звонок
80.7 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.191 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.034 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 8

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сильно ли Xiaomi Redmi Note 8 отличается от Redmi Note 8 Pro?

- Во-первых, они выглядят немного по-разному: основная камера на Redmi Note 8 находится слева, а у Pro – по центру. Во-вторых, разрешение сенсоров основной камеры выше у Redmi Note 8 Pro, и в испытаниях он лучше себя проявляет. Фронталка у обычной модели имеет разрешение 13 МП, а у Pro – 20 МП, хотя возможности одинаковые. В третьих, Redmi Note 8 Pro получил более быстрый процессор и больше оперативной памяти. Аккумулятор тоже помощнее, но разница в автономности пока неизвестна. Еще в Redmi Note 8 нет NFC.

Стоит ли покупать китайскую версию Redmi Note 8?

- Мы не рекомендуем этого делать по одной просто причине – китайская версия смартфона не поддерживает 7-й и 20-й диапазон (band) LTE, из-за чего могут быть проблемы в работы мобильной сети.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (595 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (20)

Mila 03 июля 2020 09:47
Неплохой,на 3+.Но жалею,что купила,т.к. фото не очень, Редми 5 фотографировал лучше. И пейзажи, и лица(особенно лица!) порой вообще ужас.Конечно это не фотоаппарат, многого не ждала, однако ожидала лучшего, зная редми 5.
+11 Ответить
Арман 21 июня 2020 16:30
Никогда не жалел, когда покупаю смартфоны Xiaomi! И вам тоже советую покупать)
0 Ответить
Захир 16 июня 2020 06:14
как сделать чтобы смартфон запрашивал с какой сим карты звонить?
0 Ответить
Ali 10 сентября 2020 10:18
В настройках конечно
0 Ответить
Жасмин 25 мая 2020 06:00
Можно слушать музыку на Redmi note 8, когда принимаешь душ?
+79 Ответить
Аноним 15 августа 2020 19:39
Нет конечно вы что телефон он воды умрет
0 Ответить
виктор 16 мая 2020 11:59
Есть функция отображения на экран 2 линии когда общаешься по 1 линии
+21 Ответить
Syava 23 марта 2020 15:43
Подскажите пожалуйста, почему когда я меняю обои на картинку с галереи, через время он опять ставит стандартные обои?????
+83 Ответить
Умеджон 21 марта 2020 16:28
А видео визов есть у редми нот 8
+34 Ответить
Жасмин 25 мая 2020 05:59
Да, есть. У меня Redmi note 8. Видео звонок есть.
0 Ответить
Марина 06 февраля 2020 18:08
А что насчёт индикатора? Или его в нем нет?
+60 Ответить
Dimitry 15 марта 2020 10:10
Есть в RN8, но нет в RN8T.
0 Ответить
Арман 21 июня 2020 16:25
Индикатор есть. Цвет белый.
0 Ответить
Саша 20 января 2020 17:02
Карты памяти 256 Гб потянет ?
+26 Ответить
Юзер 20 января 2020 17:29
Да, потянет спокойно.
+1 Ответить
Анна 12 января 2020 23:14
Задняя крышка с какого материала?
+56 Ответить
Екатерина 15 января 2020 15:25
Стекло, ободок алюминий
+14 Ответить
Иван 13 июня 2020 06:03
Екатерина, Стекло, ободок ПЛАСТИК
+1 Ответить
Zafar 12 января 2020 07:43
Экран у него яркий или тёмный?
+42 Ответить
Арман 21 июня 2020 16:25
Можно настроить в настройках
0 Ответить
вячеслав 10 января 2020 20:08
А разве динамики стерео?
+25 Ответить
Антон 12 января 2020 10:38
Уже исправили, спасибо, что сообщили.
+11 Ответить
Павел 09 июля 2020 03:05
Да. Это лучшее звучание среди mi 9t , note 9s/pro/8 pro
0 Ответить
Bek 20 декабря 2019 19:11
Как вы думаете : xiaomi redmi note 8 , или samsung galaxy s8 plus Какое из них лучше
+288 Ответить
Белис 28 января 2020 08:27
Ноут 8 лучше по автономности.
+1 Ответить
RPX 09 апреля 2020 18:48
Конечно galaxy s8 plus
0 Ответить
Oti 05 августа 2020 04:00
Зависит, с каким процессором этот самсунг. Если он будет с фирменным процом от самсунг 'Exinos', тогда это не стоит брать, но если же с процессором от фирмы qualcomm, тогда берите его.
0 Ответить
Сергей 18 декабря 2019 13:50
Имеет ли redmi note 8 водонепроницаемость ?
+132 Ответить
Nano 18 декабря 2019 17:23
Нет, но он имеет защиту от брызг по стандарту IPX4
+15 Ответить
Ноза 16 декабря 2019 06:34
Скажите пожалуйста, почему у меня в журнале звонков отображается другое имя, а не то , которое сохранено в контактах?
+32 Ответить
Ажи 17 декабря 2019 07:22
На этом устройстве нет прямого доступа к контактам в симке. Если у вас есть контакты, кот. сохранены в симке, то нужно удалить эти контакты. Если удалить с устройства, то после перезагрузки они снова появляются. Вставляйте симку в самый обычный простой телефон, где отображаются контакты в симке. Оттуда либо удаляете либо переносите данные. Контакты оттуда лучше удалить и создавать уже новые на самом устройстве и синхронизировать их
+22 Ответить
Гуру 05 декабря 2019 23:24
У него 4гб оперативки а не 6
+23 Ответить
Наташа 29 ноября 2019 10:19
Можна на Xiomi redmi note 8 включить запись звонков?
+82 Ответить
Акмал 12 января 2020 20:27
Можна на Xiomi redmi note 8 включить запись звонков?
+9 Ответить
Булат 11 марта 2020 16:51
Нет. Этой функции к сожалению на данной модели нет.
0 Ответить
Николай 16 июня 2020 19:30
Булат, Даже в нот 7 есть запись звонков. И можно включить во время разговора,а также что б он записывал все разговоры
0 Ответить
Константин 14 ноября 2019 04:46
Я не знаю что там тебе портит твои ощущения, но ты несёшь полный бред. У Xiaomi redmi note 8 - стеклянный корпус и практически безрамочный экран. А то что сканер отпечатков сзади, так это плюс, а не минус.
+40 Ответить
Дима 09 ноября 2019 23:09
"китайская версия смартфона не поддерживает 7-й и 20-й диапазон (band) LTE" Тогда вопросс на каком диапазоне работают сети Украины,и какие band важен в это стране?!
+27 Ответить
Варфоломей 21 ноября 2019 18:24
У кого ты спрашиваешь, он не знает ни черта..
+1 Ответить
Rus beg 23 октября 2019 18:11
Единственная модель , которая подкралась так близко , для удовлетворения моих пожеланий к гаджету !
+63 Ответить
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