Сильно ли Xiaomi Redmi Note 8 отличается от Redmi Note 8 Pro?

- Во-первых, они выглядят немного по-разному: основная камера на Redmi Note 8 находится слева, а у Pro – по центру. Во-вторых, разрешение сенсоров основной камеры выше у Redmi Note 8 Pro, и в испытаниях он лучше себя проявляет. Фронталка у обычной модели имеет разрешение 13 МП, а у Pro – 20 МП, хотя возможности одинаковые. В третьих, Redmi Note 8 Pro получил более быстрый процессор и больше оперативной памяти. Аккумулятор тоже помощнее, но разница в автономности пока неизвестна. Еще в Redmi Note 8 нет NFC.

Стоит ли покупать китайскую версию Redmi Note 8?

- Мы не рекомендуем этого делать по одной просто причине – китайская версия смартфона не поддерживает 7-й и 20-й диапазон (band) LTE, из-за чего могут быть проблемы в работы мобильной сети.