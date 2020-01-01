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Xiaomi Redmi Note 8T против Redmi 9

Ксиаоми Редми Ноут 8T
Xiaomi Redmi Note 8T
VS
Ксиаоми Редми 9
Xiaomi Redmi 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi 9, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8T
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (611 против 427 нит)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • На 21% лучшая автономность (131 vs 108 часов)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (363 и 315 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8T и Xiaomi Redmi 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 83.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8T +43%
611 нит
Redmi 9
427 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.1 мм 163.3 мм
Ширина 75.4 мм 77 мм
Толщина 8.6 мм 9.1 мм
Вес 200 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Зеленый, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8T
80.2%
Redmi 9 +4%
83.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8T и Ксиаоми Редми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 MediaTek Helio G80
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MC2
GPU-ядер - 2
Частота GPU - 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8T
315
Redmi 9 +15%
363
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8T +4%
1373
Redmi 9
1318
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8T
168409
Redmi 9 +21%
203682

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 3:05 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (50% за 80 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T
14:50 ч.
Redmi 9 +14%
16:49 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8T
14:29 ч.
Redmi 9 +7%
15:36 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8T
27:19 ч.
Redmi 9 +14%
31:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8T vs Xiaomi Redmi 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (13 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.9" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8T
79 дБ
Redmi 9
н/д
Музыка
Redmi Note 8T
75.3 дБ
Redmi 9
н/д
Звонок
Redmi Note 8T
80.6 дБ
Redmi 9
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.74 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.06 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi 9, а если камера – то Xiaomi Redmi Note 8T.

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