Тесты дисплея

Xiaomi Redmi Note 8T получил один из лучших экранов в своем сегменте. Это IPS-панель с широкими углами обзора и отлично откалиброванной цветопередачей. Единственный неприятный момент заключается в средней яркости, из-за чего смартфоном становится неудобно пользоваться на улице. На защитное стекло грешить не стоит, это премиальное Corning Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием.

В настройках имеется немало опций для гибкой настройки цвета и даже контрастности. Для тех, кому не нравится вырез в дисплее производитель предусмотрел возможность убрать его, сделав широкую верхнюю рамку виртуальной.