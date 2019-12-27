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Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 8T
Дисплей
67
Производительность
38
Батарея
77
Камера
67
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Процессор обладает достойной мощностью
  • Отличный экран с высоким разрешением
  • Камера поддерживает 4K
  • Работает с Google Pay
  • Быстро заряжается при помощи комплектной зарядки
  • Невысокая яркость дисплея
  • Искусственный интеллект в камере работает посредственно
  • Сверхширокоугольная оптика бесполезна при слабом освещении

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 8T
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит

Xiaomi Redmi Note 8T получил один из лучших экранов в своем сегменте. Это IPS-панель с широкими углами обзора и отлично откалиброванной цветопередачей. Единственный неприятный момент заключается в средней яркости, из-за чего смартфоном становится неудобно пользоваться на улице. На защитное стекло грешить не стоит, это премиальное Corning Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием.

В настройках имеется немало опций для гибкой настройки цвета и даже контрастности. Для тех, кому не нравится вырез в дисплее производитель предусмотрел возможность убрать его, сделав широкую верхнюю рамку виртуальной.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 8T
Инфо
Высота 161.1 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.2%
38

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 8T и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1523
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5631
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1354
AnTuTu Benchmark 7
140832
AnTuTu Benchmark 8
167089
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ

На Redmi Note 8T предустановлена операционная система Android 9.0 Pie, но оболочка MIUI 10 меняет ее до неузнаваемости. У Xiaomi свое понимание того, как должен выглядеть интерфейс современного мобильного устройства, и он обладает поистине широкими возможностями: темная тема, многооконный режим, режим картинка в картинке и игровые инструменты.

Есть косяки в реализации уведомлений от сторонних приложений, и самым раздражающими являются сливающиеся фон и цвет текста. В стандартном приложении “Телефон” отсутствует возможность записать разговора, хотя в многих других моделях она есть.

77

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:50 ч.
Время просмотра видео
14:29 ч.
Время разговора (3G)
27:19 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 8T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.9"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

4 камеры на тыльной стороне получили большой функционал. По желанию пользователь может делать портретные фото, сверхширокоугольные, макро-снимки и обычный широкоугольные. Последние получаются самыми качественными благодаря большой апертуре f/1.8. Телефон даже умеет снимать 4K-видео, однако без стабилизации плавность оставляет желать лучшего.

Фронтальная камера не выделяется качеством, и в этом нет ничего удивительного. Стабилизация отсутствует, автофокуса тоже и апертура модуля небольшая. Она оснащена вспышкой, но только экранной, которая обладает невысокой яркостью.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
78 дБ
Музыка
73.8 дБ
Звонок
79.4 дБ

Пользователи телефона оценивают качество звука скорее положительно, чем негативно. Звучание среднее, здесь отсутствуют программные надстройки для улучшения качества.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.74 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 8T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 8T

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (164 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Дмитрий 06 сентября 2020 18:19
Да. Связь теряется в местах. Так этотсотвсеми телефонами бывает. У моего redmi 5 тоже в квартире в углах связь пропадала. Redmi 8t меня устраивает: камерой, экран качественный, батаеря (на полтора дня хватает без подзарядки. ) Большой недостаток для меня как для меломаны это качество звука из основного динамика. Нахрена такой громкий! Ореттаж уши режет. Зато в простых капельках, звучит очень тихий.
0 Ответить
Рома 12 августа 2020 17:07
А мне почти нравится. Плюсов больше чем минусов.
0 Ответить
Вадим 26 июля 2020 16:31
Телефон не понравился. Посли ми а 2 лайт ощутимо снизилось качество связи. Все кричат-камера, экран, а вот про связь никто не пишет- она ужасна. уже в глубине квартиры она пропадает, на трассе тоже самое. Это уже четвертый сяоми, и этот самый худший. Хочу еще отметить обилие рекламмы. Многие приложения уже установлены с рекламной прошивкой и не удаляются. Вопрос:нахрена мне эта миюай с "полезными" Программами? Я в ми а 2 за пять минут из скачивал без рекламмы. Думаю этот сяоми в моей жизнь будет последним
+4 Ответить
Рома 12 августа 2020 17:11
Со связью конечно хотелось бы по лучше. А так в целом не плохой аппарат. За такие деньги годится
+1 Ответить
Дина 09 января 2020 00:52
Без записи телефонного разговора, и нету светик уведомления как например га редми 5плюс и ноте7
+51 Ответить
... Лиза 27 декабря 2019 13:22
Сам телефон не плохо, вот настроена фото, видео, качество плохое
+103 Ответить
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