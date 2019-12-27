Xiaomi Redmi Note 8T
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Процессор обладает достойной мощностью
- Отличный экран с высоким разрешением
- Камера поддерживает 4K
- Работает с Google Pay
- Быстро заряжается при помощи комплектной зарядки
- Невысокая яркость дисплея
- Искусственный интеллект в камере работает посредственно
- Сверхширокоугольная оптика бесполезна при слабом освещении
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.2%
Тесты дисплея
Xiaomi Redmi Note 8T получил один из лучших экранов в своем сегменте. Это IPS-панель с широкими углами обзора и отлично откалиброванной цветопередачей. Единственный неприятный момент заключается в средней яркости, из-за чего смартфоном становится неудобно пользоваться на улице. На защитное стекло грешить не стоит, это премиальное Corning Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием.
В настройках имеется немало опций для гибкой настройки цвета и даже контрастности. Для тех, кому не нравится вырез в дисплее производитель предусмотрел возможность убрать его, сделав широкую верхнюю рамку виртуальной.
Дизайн и корпус
|Высота
|161.1 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
На Redmi Note 8T предустановлена операционная система Android 9.0 Pie, но оболочка MIUI 10 меняет ее до неузнаваемости. У Xiaomi свое понимание того, как должен выглядеть интерфейс современного мобильного устройства, и он обладает поистине широкими возможностями: темная тема, многооконный режим, режим картинка в картинке и игровые инструменты.
Есть косяки в реализации уведомлений от сторонних приложений, и самым раздражающими являются сливающиеся фон и цвет текста. В стандартном приложении “Телефон” отсутствует возможность записать разговора, хотя в многих других моделях она есть.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
4 камеры на тыльной стороне получили большой функционал. По желанию пользователь может делать портретные фото, сверхширокоугольные, макро-снимки и обычный широкоугольные. Последние получаются самыми качественными благодаря большой апертуре f/1.8. Телефон даже умеет снимать 4K-видео, однако без стабилизации плавность оставляет желать лучшего.
Фронтальная камера не выделяется качеством, и в этом нет ничего удивительного. Стабилизация отсутствует, автофокуса тоже и апертура модуля небольшая. Она оснащена вспышкой, но только экранной, которая обладает невысокой яркостью.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Пользователи телефона оценивают качество звука скорее положительно, чем негативно. Звучание среднее, здесь отсутствуют программные надстройки для улучшения качества.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.74 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi Note 8T
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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