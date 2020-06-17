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Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Note 8 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
VS
Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • На 8% лучшая автономность (123 vs 114 часов)
  • Комплектуется на 520 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (577 и 491 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 9 Pro
617 нит
Redmi Note 8 Pro +5%
650 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.8 мм 161.4 мм
Ширина 76.7 мм 76.4 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 209 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Серый, Зеленый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio G90T
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465) 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2050 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 750 МГц 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 12
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro +14%
17:23 ч.
Redmi Note 8 Pro
15:06 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 Pro +8%
16:45 ч.
Redmi Note 8 Pro
15:25 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro +31%
43:57 ч.
Redmi Note 8 Pro
33:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5184 x 3880
Апертура f/2 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг 0.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 0.8 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

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822 (42.9%)
1093 (57.1%)
Всего проголосовало: 1915

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Vlad 17 июня 2020 11:09
У меня редми нот 9 про я доволен очень хороший! В играх не греется играл 3 часа как был нормальный так и остался. Советую! Всем.
+211 Ответить
Про 24 июня 2020 18:58
8 однозначно лучше!
+164 Ответить
Сергей 23 июля 2020 20:13
Про, Чем же лучше, или это говорит счастливый обладатель 8-ки!?))
+134 Ответить
Rafa 22 августа 2020 15:11
под камеру пыль не забивается? Не засоряется камера?
+61 Ответить
Satana 12 сентября 2020 03:31
Сергей, Они одинаковы! Разница не большая и то чем то 8 лучше 9, а 9 чем то 8! Не вижу смысла между этими моделями! Вроде все тоже самое только внешность!
+11 Ответить
Эмма 30 сентября 2020 15:05
Я играла 1 час но смартфон очень сильно нагрелся
+9 Ответить
lvlpvplol 22 июня 2020 23:39
Xiaomi Redmi Note 8 Pro В игре ePes 2020 прилично греется и вылетает сообщение о том что устройство перегрелось. Но настройки игры на ультрах. При использовании блютус наушников было дело перезагрузился сам по себе. Но такое наблюдал лишь один раз. В остальном всем доволен.
+71 Ответить
Кирилл 17 июля 2020 13:16
Он греется не больше редми ноут 9 про
+17 Ответить
Александр 28 сентября 2020 16:37
Кирилл, А разницу между видео шарадон и медиа понимаешь ?))Медиа не для игр да и греется весьма .
0 Ответить
Максат 30 июня 2020 21:02
Причина по которой я бы не взял 9-й взамен своей 8-ки заключена в размере дисплея,так как для меня даже оный является несколько неудобным вследствие своих размеров. Что насчёт производительности то медиатек меня не устраивает только при игре в Ворде оф танкс блитц.
+70 Ответить
Юрец 19 июля 2020 07:49
Если бы не конские габариты 9-ки, то она победила, бы. Но, преимущества 8 особенно в летний период при ношении в кармане... Если вы носите телефон в сумке, то однозначно надо брать 9, если привыкли носить телефон в кармане, то надо брать 8ку
+25 Ответить
Сергей 23 июля 2020 20:15
Уважаемый, не говорите ерунды! У меня 9-ка, у моей барышни 8-ка. Они практически одних размеров. У меня второй смарт ми макс 3, здесь да, размер конский!
+30 Ответить
Алексей 29 июля 2020 09:36
На 1мм длинней, всё в кармане не носить😂
+20 Ответить
AndryBob 01 августа 2020 11:01
Для Вас разница в размере в 4,4 мм существенна при ношении в кармане??! 4,4 мм это примерно всего лишь толщина заряного кабеля...
+6 Ответить
Дима 02 августа 2020 08:44
Самсунг с 8 лучше.!♡
+13 Ответить
Виталий 02 августа 2020 09:57
8 pro 6/128 проблем нет... И менять нет смысла :))
+14 Ответить
Кэрл 13 августа 2020 05:43
У меня 8ка , а друг купил 9ку. вчера сравнивали. на 8ке экран приятнее и лучше видно все.камера тоже лучше, а производительность не сильно и увидеть разницу. так что вопрос жирный что брать.
+36 Ответить
Сергей 15 августа 2020 07:12
Существенных отличий не много. Только может в цене. Хотел поменять свой 8-й на 9-й. Не вижу смысла. Работает очень хорошо. Как покажет себя 9-ка,это надо ещё подождать.
+15 Ответить
Макс 21 августа 2020 10:38
У меня 8ки он лучше смартфон
+10 Ответить
мага 06 сентября 2020 08:44
9 про будет по лучше чем 8ку, во первых вместимость аккумулятора, заряд 30 на 18.
+23 Ответить
Антон 13 сентября 2020 09:21
Цена у 9-ки не нравится, по сравнению с 8-кой, а так норм смартфон
0 Ответить
Дима Ш. 02 октября 2020 15:03
Я счастливый обладатель 8ки про. Хожу уже с начала 2020 года. И это самый удачный выбор телефона в моей жизни. Мне понравилось все. Я купил так же 9ку про. Причин пару. Как ни крути снепдрагон оптимизирован для игр лучше. Плюс на него больше кастомных прошивок. С китайским хелио , проблемы при разработке прошивок были даже у ксиоми, особенно во время выхода миюи 12. Далее. Больше батарея , а в связке с 8нм процессором , против 12ни (у 8ки) - еще и означает экономичность. Я привык к отпечатку пальца на задней панели, поэтому в этом отношении 9ка мне не привычна. На счет размера этих 2х телефонов , хотя на бумаге разница 4.4 мм в длине , на деле реально если берешь эти два телефона в руки, прям бросается в глаза какие это лопаты. А 9ка про лопата подлиннее , и это тоже не привычно. С другой стороны телефон когда он узкий выглядит более премиальный аля самсунг s9, даже сканер отпечатка а обычной версии 9ки (не про) находится там же где к Самсунга s9. Пожалуй единственное что мне не хватает это скорость работы камеры. Если я сравниваю с айфоном даже с 7ым. То если фото сделано быстро и не удачно, то в Айфоне можно выбрать кадр получше. Здесь нет.
+17 Ответить
Вероника 05 октября 2020 19:17
У 8-ки сколько держит заряд, если в игры не играть?
0 Ответить
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