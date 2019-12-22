Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличная камера, умеющая снимать ночью
- Мощный процессор с большим объемом оперативной памяти
- Поддерживает оплату через Google Pay
- Большой аккумулятор обеспечивает достойную автономность
- Прочное стекло на лицевой панели
- Гибридный слот SIM-карт
- Сверхширокоугольная камера плохо снимает при слабом освещении
- Пластиковый корпус
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
Тесты дисплея
Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил вполне рядовой дисплей с плотностью пикселей 395 PPI. По ощущениям, его максимальной яркости хватает для использования под прямыми лучами солнца.
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Зеленый, Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G90T
|Архитектура
|2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2050 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|800 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Он построен на топовом решении Helio G90T от MediaTek, а сделано это по одной причине – оно одно из немногих умеет работать с 64-мегапиксельными сенсорами. Бенчмарки показывают, что смартфон очень производительный, особенно учитывая его демократичную цену.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Камера снимает хорошо, Xiaomi обещает, что вы сможете сфотографировать луну, а это значит, что Redmi Note 8 Pro отлично фотографирует ночью. Сверхширокоугольный объектив тоже неплохо справляется со своей задачей, но только не вечером из-за средней по размерам диафрагме.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.38 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.8 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi Note 8 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли делать ночные фотографии на Xiaomi Redmi Note 8 Pro?
- Да, но чуда не стоит ждать, поскольку смартфон является весяма доступным.
Умеет ли данный телефон работать с бесконтактными системами оплаты?
- Ответ: да. Redmi Note 8 Pro оборудован всеми необходимыми компонентами, которые делают возможным работу популярных сегодня систем бесконтактной оплаты покупок вроде Google Pay.
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