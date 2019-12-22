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Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Дисплей
66
Производительность
55
Батарея
81
Камера
73
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная камера, умеющая снимать ночью
  • Мощный процессор с большим объемом оперативной памяти
  • Поддерживает оплату через Google Pay
  • Большой аккумулятор обеспечивает достойную автономность
  • Прочное стекло на лицевой панели
  • Гибридный слот SIM-карт
  • Сверхширокоугольная камера плохо снимает при слабом освещении
  • Пластиковый корпус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
635 нит

Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил вполне рядовой дисплей с плотностью пикселей 395 PPI. По ощущениям, его максимальной яркости хватает для использования под прямыми лучами солнца.

57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Инфо
Высота 161.4 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
55

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2050 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2550
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7164
Geekbench 5 (одноядерный)
481
Geekbench 5 (многоядерный)
1512
AnTuTu Benchmark 7
220368
AnTuTu Benchmark 8
280229

Он построен на топовом решении Helio G90T от MediaTek, а сделано это по одной причине – оно одно из немногих умеет работать с 64-мегапиксельными сенсорами. Бенчмарки показывают, что смартфон очень производительный, особенно учитывая его демократичную цену.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:06 ч.
Время просмотра видео
15:25 ч.
Время разговора (3G)
33:28 ч.
73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 8 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
87
Качества видео
78
Итоговая оценка камеры
84

Камера снимает хорошо, Xiaomi обещает, что вы сможете сфотографировать луну, а это значит, что Redmi Note 8 Pro отлично фотографирует ночью. Сверхширокоугольный объектив тоже неплохо справляется со своей задачей, но только не вечером из-за средней по размерам диафрагме.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500)
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
64.4 дБ
Музыка
71.2 дБ
Звонок
81.8 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 8 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли делать ночные фотографии на Xiaomi Redmi Note 8 Pro?

- Да, но чуда не стоит ждать, поскольку смартфон является весяма доступным.

Умеет ли данный телефон работать с бесконтактными системами оплаты?

- Ответ: да. Redmi Note 8 Pro оборудован всеми необходимыми компонентами, которые делают возможным работу популярных сегодня систем бесконтактной оплаты покупок вроде Google Pay.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (700 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (11)

super? 17 октября 2020 19:39
он водо непронецаемый
0 Ответить
Валентина 13 октября 2020 17:57
А где найти запись телефонных разговоров, есть ли такая функция?
+2 Ответить
Денис 16 августа 2020 19:43
Телефон хороший доволен правда были лаги после обновления версия андроид 10 единственный минус в остальном все хорошо после обновления системы миуай все отлично доволен рекомендую к покупке
0 Ответить
Андрей 04 сентября 2020 19:24
Этот Телефон ☎ и рядом НЕ стоит с S20-ULTRA, он с ULTR-ой НЕ сравниться, ему до ULTR-ы ох как далеко! У МЕНЯ S20-ULTRA ФЛАГМАН , это Лучший👍 📱по своим техн.характ.+ дизайну И ВООБЩЕ !! Это БИЗНЕС ТЕЛЕФОН! Особенно со своей металлической окконтовкой по бокам,ЭТО УЖЕ СМАРТФОН-ФЛАГМАН ОН СМОТРИТСЯ СТИЛЬНЫМ (подчёркиваю СТИЛЬНЫМ)!Чтобы кто про него что-либо НЕ говорил это ЛУЧШИЙ (BEST)👍📱! Да и вообще , Телефоны с металлической окконтовкой по бокам и без пластикового корпуса Они уже Смотрятся СТИЛЬНО!
+2 Ответить
Александр 25 сентября 2020 08:19
Андрей , Ты обкурился? сравниваешь смартфоны в разной ценовой категории?)) Как можно сравнивать аппарат за 85 тыс. со смартфоном за 17 тыс.?
+5 Ответить
Веталь 05 июня 2020 14:19
Выбирал между Оппой и Вивой, выбрал всё таки Ксю, при бюджете 20 кР. Пользуюсь с ноября, пока всё ровно. В Антуте набрал 391к, что в выше среднего его результата и на уровне Огрызка 8 за 45кР(на момент покупки), вот и думайте. Необходимости в сдкарте нет, 90 гигов свободны до сих пор.
+5 Ответить
Rotmir 25 мая 2020 14:46
Слот комбинированный: или две сим-карты, или СИМ-карта и карта памяти. Телефон мощный, в AnTuTu набирает 285191 балл. Этого вполне достаточно для любых сценариев использования. Операционная система MIUI 11, после обновления. Корпус - стекло. На AliExpress есть защитные чехлы, немного громоздкие, но очень прочные. В общем, смартфон видимо по соотношению цена/качество если и не самый лучший, то один из лучших. Пользуюсь пол года, с ноября 2019 г. Пока доволен.
0 Ответить
Владимир 23 мая 2020 13:15
Согласен!! Сказочный аппарат за такие деньги! Все точно ))
0 Ответить
Аноним 02 мая 2020 10:16
По соотношении цена/качество это лучший телефон! Залипаю в роблоксе, он просто летает! Да, он на медиатеке, но он мощный! Всё летает. Взял цвет минеральный серый и он круто смотрится! Правда бесят затемнения у краев экрана. Вообщем, топ за свои деньги!
+10 Ответить
Афсал 09 января 2020 20:21
Я вот тоже купил и мне понравился этот телефон. А так я сам пользователь Самсунгов между ними есть разницы плюсы и минусы . Но по качеству конечно же с самсунгом не сравнится
+188 Ответить
Смех 26 марта 2020 16:32
КСяоми для умных людей - Самсунг для выброса денег на ветер...
+33 Ответить
Алан 19 апреля 2020 12:07
Смех, Согласен брат просто деньги на ветер
+10 Ответить
Александр 27 августа 2020 07:45
Смех, Так говорят многие и я был в их числе,но как только приобрёл себе Samsung S9 всё изменилось.Поверьте мне нет на рынке смартфона за 30 лучше девятки.
0 Ответить
Никто 29 декабря 2019 17:04
Телефон просто отличный! Но для пользователя одной Сим карты.
+77 Ответить
Георгий 07 февраля 2020 17:29
Лично я использую адаптер для сим карты, заказывал с алиекспресса, раньше использовал на Huawei gr3 а щас на Xiaomi redmi note 8 pro, на обоих работает без проблем.
+22 Ответить
Ирина 27 декабря 2019 14:57
Про этот телефон мало информации по использованию. Не знаю где искать инфо((. Сейчас столкнулась с проблемами: 1. При прослушивании голосового в ватсап постоянно идет вибрация. 2. Не могу найти как убавить звук при нажатии клавиш. 3. Световой индикатор уведомлений не всегда срабатывает
+159 Ответить
Анвар 16 января 2020 14:28
2. Откройте Настройки и зайдите в звук и вибрация. Найдите там виброотлик и нажмите на него. Отключите его.
+16 Ответить
Игорь 22 декабря 2019 13:01
Есть ли на этом телефоне 3 слота (2 для сим карт + 1 для карты памяти)?
+68 Ответить
Иван 22 декабря 2019 17:15
Здесь 2 слота: либо 2 SIM-карты, либо 1 SIM и карта памяти MicroSD.
+13 Ответить
Сергей 06 февраля 2020 12:21
Нет, и зачем карта памяти в телефоне. В котором 64 и 128 Гб памяти. Большинству людей этого более чем достаточно
+6 Ответить
Салим 23 февраля 2020 00:03
Да 2 слота под сим карты и дополнительный слот для микроsd
+9 Ответить
Аристрах 02 марта 2020 17:59
Сергей, Утопи два телефона и через денёк попробуй для сравнения извлечь данные из внутренней памяти аппарата и с карты памяти.
+10 Ответить
Adri 04 марта 2020 09:25
Аристрах, В облаке важное храни.
+3 Ответить
Хасан 15 марта 2020 09:45
Сергей, Нет если ты будешь снимать видео в 4к 5 мин этого видео около 3-5 Гб будет весить
+5 Ответить
Salim 22 мая 2020 00:27
Да есть 2 слота для симки и один для флешки
+3 Ответить
Михаил 29 мая 2020 08:52
Хасан, Нет, и 1 гб не весит
+1 Ответить
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