Тесты в бенчмарках

Он построен на топовом решении Helio G90T от MediaTek, а сделано это по одной причине – оно одно из немногих умеет работать с 64-мегапиксельными сенсорами. Бенчмарки показывают, что смартфон очень производительный, особенно учитывая его демократичную цену.