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Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Дисплей
68
Производительность
57
Батарея
91
Камера
75
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с большим разрешением
  • Мощный процессор – подходит для игр
  • Широкофункциональная камера
  • Невысокая стоимость
  • Имеется быстрая зарядка
  • Цифровая стабилизация работает недостаточно хорошо
  • Много весит – 209 грамм
  • Пластиковая рамка вокруг дисплея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
68

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
616 нит

Xiaomi Redmi Note 9 Pro получился крупногабаритным устройством, но потому, что у него огромный дисплей на 6.67 дюймов. Это IPS-панель с естественной цветопередачей и высоким разрешением. По заявлениям производителя, ее максимальная яркость равна 450 нитам, и это совсем неплохой показатель.

59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Инфо
Высота 165.8 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.5%

Смартфон выглядит солидно – круглый вырез для камеры в дисплее создает только позитивные впечатления о внешнем виде. Хоть у него и пластиковая рамка, стеклянные панели из Gorilla Glass 5 с обеих сторон с лихвой компенсируют это. Данное стекло отлично противостоит царапинам. Встроенный в кнопку питания сенсор отпечатков пальцев функционирует хорошо, без нюансов.

57

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
565
Geekbench 5 (многоядерный)
1735
AnTuTu Benchmark 8
276558

В основе аппаратной платформы используется свежий процессор Qualcomm Snapdragon 720G, обладающий 2 производительными ядрами и 6 энергоэффективными. В тандеме с мощным графическим ускорителем он обеспечивает высокую отзывчивость смартфона как в обычных задач, так и в играх.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 11
Размер системы из коробки 18.9 ГБ

В основе используется операционная система Android 10, которая комплектуется фирменным программным обеспечением MIUI 11. Функциональность можно назвать богатой, но плавность работы все-таки хромает – время от времени встречаются фризы. Главным недостатком является реклама в приложениях, которую нельзя отключить.

91

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:23 ч.
Время просмотра видео
16:45 ч.
Время разговора (3G)
43:57 ч.

Внутри находится батарея на 5020 мАч, которая держит заряд на протяжении 24 часов даже при активном использовании. Хорошо то, что питание подается по USB Type-C, к которому можно подключить адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки до 30 Вт, что считается отличным показателем для такого доступного смартфона.

75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 9 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера здесь вполне достойная, учитывая цену Redmi Note 9 Pro. В ночном режиме не всегда получаются отличные кадры, но вы будете удивлены результатами, полученными в обычных условиях. Макрообъектив делает красивые снимки, но вечером лучше его не использовать по причина небольшой диафрагмы, которая не в состоянии пропустить достаточно света.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500

Redmi Note 9 Pro оснастили быстрым Wi-Fi, поддерживающий двухдиапазонный режим. Например, в более совершенном диапазоне 5 ГГц вы сможете получить в разы лучшую скорость передачи данных, чем в стандартном 2.4 ГГц. Bluetooth 5.0 проблем не вызывает, он поддерживает профили aptX и LDAC, что делает его совместимым практически со всеми беспроводными гаджетами.

58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (365 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Леонид 05 октября 2020 02:04
Всё хорошо, но, как и в ноут-8 про проблемы с разъёмом аудио 3,5 мм.
+12 Ответить
Самсебе 28 сентября 2020 11:01
В моем телефоне отсутствует запись разговоров и напрочь нет совместимости не с одной программой,это очень плохо.Знал бы,не купил
+20 Ответить
Макс 29 сентября 2020 20:51
В этой модели уже присутствует запись вызова
+22 Ответить
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