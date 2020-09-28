Камера здесь вполне достойная, учитывая цену Redmi Note 9 Pro. В ночном режиме не всегда получаются отличные кадры, но вы будете удивлены результатами, полученными в обычных условиях. Макрообъектив делает красивые снимки, но вечером лучше его не использовать по причина небольшой диафрагмы, которая не в состоянии пропустить достаточно света.