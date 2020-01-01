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Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro
Дисплей
77
Производительность
90
Батарея
72
Камера
75
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Превосходный дисплей с пиковой яркостью 1200 нит
  • Ночной режим работает без изъянов
  • Оригинальный внешний вид и крепкий корпус
  • Быстрая зарядка 18 Вт в комплекте
  • Одновременно предлагает высокую производительность и автономность
  • Высокая стоимость
  • Нет варианта на 128 ГБ встроенной памяти
  • Тяжелее конкурентов с такой же диагональю экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 11 Про
77

Экран

Тип OLED
Размер 5.8 дюймов
Разрешение 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
796 нит
80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 11 Pro
Инфо
Высота 144 мм
Ширина 71.4 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.1%

Apple iPhone 11 Pro получил дополнительный объектив основной камеры, поэтому инженеры переработали дизайн задней крышки, хотя кардинальных изменений вы не найдете. Он защищен от влаги по стандарту IP68, однако не стоит лишний раз погружать телефон в воду, поскольку гарантия от производителя не покрывает случаи попадания жидкостей вовнутрь.

90

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 11 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 6
Частота 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
5406
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12094
Geekbench 5 (одноядерный)
1317
Geekbench 5 (многоядерный)
3164
AnTuTu Benchmark 7
447237
AnTuTu Benchmark 8
545027
95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
72

Батарея

Характеристики
Объем 3046 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:42 ч.
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:15 ч.
Время просмотра видео
15:14 ч.
Время разговора (3G)
17:01 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Главным достоинством камеры является телеобъектив с двукратным приближением и оптической стабилизацией, благодаря которой можно делать идеальные кадры в движении или с руки. Еще одной фишкой является ночной режим, автоматически определяющий освещение окружающей среды. Испытания показывают, что так называемые “ночные” снимки характеризуются минимумом шумов и высокой детализацией.

83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100)
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 11 Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (40 голосов)

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