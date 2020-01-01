Apple iPhone 11 Pro
Дисплей
77
Производительность
90
Батарея
72
Камера
75
Итоговая оценка
81
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Превосходный дисплей с пиковой яркостью 1200 нит
- Ночной режим работает без изъянов
- Оригинальный внешний вид и крепкий корпус
- Быстрая зарядка 18 Вт в комплекте
- Одновременно предлагает высокую производительность и автономность
- Высокая стоимость
- Нет варианта на 128 ГБ встроенной памяти
- Тяжелее конкурентов с такой же диагональю экрана
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 11 Про
77
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
796 нит
80
Дизайн и корпус
|Высота
|144 мм
|Ширина
|71.4 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.1%
Apple iPhone 11 Pro получил дополнительный объектив основной камеры, поэтому инженеры переработали дизайн задней крышки, хотя кардинальных изменений вы не найдете. Он защищен от влаги по стандарту IP68, однако не стоит лишний раз погружать телефон в воду, поскольку гарантия от производителя не покрывает случаи попадания жидкостей вовнутрь.
90
Производительность
|Чипсет
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|6
|Частота
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
5406
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12094
Geekbench 5 (одноядерный)
1317
Geekbench 5 (многоядерный)
3164
AnTuTu Benchmark 7
447237
AnTuTu Benchmark 8
545027
95
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
72
Батарея
|Объем
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:42 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:15 ч.
Время просмотра видео
15:14 ч.
Время разговора (3G)
17:01 ч.
75
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Главным достоинством камеры является телеобъектив с двукратным приближением и оптической стабилизацией, благодаря которой можно делать идеальные кадры в движении или с руки. Еще одной фишкой является ночной режим, автоматически определяющий освещение окружающей среды. Испытания показывают, что так называемые “ночные” снимки характеризуются минимумом шумов и высокой детализацией.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100)
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Apple iPhone 11 Pro
Оценка пользователей
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