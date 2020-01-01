Apple iPhone 11 Pro получил дополнительный объектив основной камеры, поэтому инженеры переработали дизайн задней крышки, хотя кардинальных изменений вы не найдете. Он защищен от влаги по стандарту IP68, однако не стоит лишний раз погружать телефон в воду, поскольку гарантия от производителя не покрывает случаи попадания жидкостей вовнутрь.