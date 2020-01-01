Apple iPhone 12 Pro против 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2020 года Apple iPhone 12 Pro с экраном 6.1" и чипом Apple A14 Bionic, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Лучше лежит в руке - корпус на 69.9 мм уже
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Более энергоэффективный CPU
- На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1563 и 1329 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone 12 Pro и Apple iPhone 11 Pro
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1170 x 2532 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|-
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|82.1%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|146.7 мм
|144 мм
|Ширина
|1.5 мм
|71.4 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.1 мм
|Вес
|189 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Apple A14 Bionic
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|6
|6
|Частота
|3100 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Apple A14 Bionic GPU
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|4
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 12 Pro +18%
1563
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 12 Pro +31%
4186
3197
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 12 Pro +8%
591034
546271
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 14
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Батарея
|Объем
|2775 мАч
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|1:42 ч.
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:15 ч.
Время просмотра видео
15:14 ч.
Время разговора (3G)
17:01 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|-
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 12 Pro. У него лучшие производительность и камера.
Опрос
7 (35%)
13 (65%)
Всего проголосовало: 20
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