Apple iPhone 11 Pro против iPhone 11
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 10 сентября 2019 года Apple iPhone 11 Pro с экраном 5.8" и чипом Apple A13 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 40% выше плотность пикселей (458 vs 326 PPI)
- На 27% выше максимальная яркость экрана (819 против 644 нит)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 11
- На 9% лучшая автономность (94 vs 86 часов)
- На 0.3" большая диагональ экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
90
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone 11 Pro и Apple iPhone 11
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1125 x 2436 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|144 мм
|150.9 мм
|Ширина
|71.4 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.3 мм
|Вес
|188 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Apple A13 Bionic
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
|CPU ядер
|6
|6
|Частота
|2650 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|4
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 256, 512 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1329
iPhone 11 +2%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
3197
iPhone 11 +10%
3527
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 11 Pro +5%
546271
518333
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Батарея
|Объем
|3046 мАч
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:42 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:15 ч.
iPhone 11 +16%
15:29 ч.
Время просмотра видео
15:14 ч.
iPhone 11 +22%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
17:01 ч.
iPhone 11 +3%
17:45 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|-
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
112
Качества видео
101
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
71.2 дБ
Музыка
73 дБ
72.9 дБ
Звонок
iPhone 11 Pro +5%
80 дБ
76 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и камера - выбирайте Apple iPhone 11 Pro, а если батарея – то Apple iPhone 11.
Опрос
37 (46.3%)
43 (53.8%)
Всего проголосовало: 80
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