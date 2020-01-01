Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 10 сентября 2019 года Apple iPhone 11 Pro с экраном 5.8" и чипом Apple A13 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.