Apple iPhone 15 Pro против iPhone 15 Plus
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2023 года Apple iPhone 15 Pro с экраном 6.1" и чипом Apple A17 Pro, против 6.7-дюймового Apple iPhone 15 Plus, который имеет процессор Apple A16 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 20W)
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
Причины выбрать Apple iPhone 15 Plus
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 680 мАч более емким аккумулятором – 4330 против 3650 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
80*
80*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70*
78*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1179 x 2556 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|2000 нит
|2000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Ceramic Shield
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88.2%
|88%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|146.6 мм
|160.9 мм
|Ширина
|70.6 мм
|77.8 мм
|Толщина
|8.25 мм
|7.8 мм
|Вес
|187 граммов
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Синий
|Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A17 Pro
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|3700 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|-
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|-
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Размер транзистора
|-
|4 нанометра
|Графика
|-
|Apple A16 GPU
|GPU-ядер
|-
|640
|Частота GPU
|-
|1398 МГц
|FLOPS
|-
|~1789.4 Гфлопс
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 17
|iOS 17
Батарея
|Объем
|3650 мАч
|4330 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 12 МП + 13.4 МП)
|2 (48 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.9"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.9
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|23 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и коммуникации - выбирайте Apple iPhone 15 Pro, а если автономность – то Apple iPhone 15 Plus.
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