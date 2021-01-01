Apple iPhone 7
Дисплей
52
Производительность
43
Батарея
47
Камера
57
Итоговая оценка
53
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Неплохой Retina-экран с приятным олеофобным покрытием и высокой яркостью
- Отличная камера с оптическим стабилизатором и поддержкой 4K
- Высокая производительность в играх
- Хорошие наушники в комплекте
- Влагозащищенный корпус
- Только один объектив основной камеры
- Нет 3.5-разъема для наушников
- Не поддерживает быструю зарядку
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 7
52
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|4.7 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|65.6%
|Цветовой охват sRGB
|100%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Время отклика
|35.5 мс
|Контрастность
|1635:1
Максимальная яркость
646 нит
Источники: NotebookCheck [1]
57
Дизайн и корпус
|Высота
|138.3 мм
|Ширина
|67.1 мм
|Толщина
|7.1 мм
|Вес
|138 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
65.6%
43
Производительность
|Чипсет
|Apple A10 Fusion
|Макс. частота
|2340 МГц
|CPU-ядер
|4 (2 + 2)
|Архитектура
|- 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|PowerVR GT7600
|Частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|~115 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
715
Geekbench 5 (многоядерный)
1280
AnTuTu Benchmark 8
182699
98
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
|Размер системы из коробки
|12.5 ГБ
47
Батарея
|Объем
|1960 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:48 ч.
Время просмотра видео
9:15 ч.
Время разговора (3G)
11:25 ч.
57
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
85
Качество видео
85
Итоговая оценка камеры
85
53
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
|Поддержка 5G
|Нет
89
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
83 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.38 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.34 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 7 могут отличаться в зависимости от региона.