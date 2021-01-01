Apple iPhone 7 Дисплей 52 Производительность 43 Батарея 47 Камера 57 Итоговая оценка 53 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2016 года Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Неплохой Retina-экран с приятным олеофобным покрытием и высокой яркостью

Отличная камера с оптическим стабилизатором и поддержкой 4K

Высокая производительность в играх

Хорошие наушники в комплекте

Влагозащищенный корпус Только один объектив основной камеры

Нет 3.5-разъема для наушников

Не поддерживает быструю зарядку

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 7

52 Экран Тип IPS LCD Размер 4.7 дюймов Разрешение 750 x 1334 пикселей Соотношение сторон 16:9 Плотность пикселей 326 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 65.6% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 100% ШИМ (PWM) Не обнаружено Время отклика 35.5 мс Контрастность 1635:1 Максимальная яркость 646 нит Источники: NotebookCheck [1]

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 7 Высота 138.3 мм Ширина 67.1 мм Толщина 7.1 мм Вес 138 граммов Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Металл Материал рамки Металл Доступные цвета Серебристый, Золотой, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 65.6%

43 Производительность Все характеристики чипа Эпл Айфон 7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Apple A10 Fusion Макс. частота 2340 МГц CPU-ядер 4 (2 + 2) Архитектура - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr

- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 16 нанометров Графика PowerVR GT7600 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~115 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 2 ГБ Тип памяти LPDDR4 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 128, 256 ГБ Тип накопителя NVMe Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 715 Geekbench 5 (многоядерный) 1280 AnTuTu Benchmark 8 182699

98 Программное обеспечение Операционная система iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4) Размер системы из коробки 12.5 ГБ

47 Батарея Характеристики Объем 1960 мАч Мощность зарядки 5 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 2:35 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 11:48 ч. Время просмотра видео 9:15 ч. Время разговора (3G) 11:25 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер iPhone 7 Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Количество объективов 1 (12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 28 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 7 мегапикселей Разрешение фото 3088 x 2320 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 32 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора BSI CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 85 Качество видео 85 Итоговая оценка камеры 85

53 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB No Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Нет

89 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да Тесты динамиков Максимальная громкость 83 дБ

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2016 года Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 1.38 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель Lightning

- Зарядное устройство

- Наушники EarPods Lightning

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Адаптер с Lightning на 3.5 мм

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 7