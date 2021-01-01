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Apple iPhone 7

Apple iPhone 7
Дисплей
52
Производительность
43
Батарея
47
Камера
57
Итоговая оценка
53
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Неплохой Retina-экран с приятным олеофобным покрытием и высокой яркостью
  • Отличная камера с оптическим стабилизатором и поддержкой 4K
  • Высокая производительность в играх
  • Хорошие наушники в комплекте
  • Влагозащищенный корпус
  • Только один объектив основной камеры
  • Нет 3.5-разъема для наушников
  • Не поддерживает быструю зарядку

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 7
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 4.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100%
ШИМ (PWM) Не обнаружено
Время отклика 35.5 мс
Контрастность 1635:1
Максимальная яркость
646 нит
Источники: NotebookCheck [1]
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 7
Высота 138.3 мм
Ширина 67.1 мм
Толщина 7.1 мм
Вес 138 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
65.6%
43

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A10 Fusion
Макс. частота 2340 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2)
Архитектура - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 16 нанометров
Графика PowerVR GT7600
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
715
Geekbench 5 (многоядерный)
1280
AnTuTu Benchmark 8
182699
98

Программное обеспечение

Операционная система iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 12.5 ГБ
47

Батарея

Характеристики
Объем 1960 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:48 ч.
Время просмотра видео
9:15 ч.
Время разговора (3G)
11:25 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
85
Качество видео
85
Итоговая оценка камеры
85
53

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Нет
89

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
83 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 7

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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