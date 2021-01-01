Главная > Сравнение смартфонов > iPhone 8 vs iPhone 7 – что лучше выбрать?

Apple iPhone 8 против iPhone 7

Эпл Айфон 8
VS
Эпл Айфон 7
Apple iPhone 8
Apple iPhone 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone 8 с экраном 4.7" и чипом Apple A11 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 8% лучшая автономность (66 vs 61 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A11 Bionic
  • Смартфон на 1 год новее
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 931 и 725 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 8
vs
iPhone 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 4.7 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 65.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 22 мс 35.5 мс
Контрастность 1373:1 1635:1
Максимальная яркость
iPhone 8
648 нит
iPhone 7 +3%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 138.3 мм
Ширина 67.3 мм 67.1 мм
Толщина 7.3 мм 7.1 мм
Вес 148 граммов 138 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Серый Серебристый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 8
65.4%
iPhone 7
65.6%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 8 и Эпл Айфон 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A10 Fusion
Макс. частота 2100 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 0 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon		 - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 16 нанометров
Графика Apple GPU PowerVR GT7600
Частота GPU - 900 МГц
FLOPS ~325 Гфлопс ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 8 +28%
931
iPhone 7
725
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 8 +73%
2246
iPhone 7
1295
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 8 +43%
269411
iPhone 7
188599

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11 (С обновлением до iOS 14.4) iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 6 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 1960 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 8 +1%
11:54 ч.
iPhone 7
11:48 ч.
Время просмотра видео
iPhone 8 +13%
10:36 ч.
iPhone 7
9:15 ч.
Время разговора (3G)
iPhone 8 +9%
12:24 ч.
iPhone 7
11:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 8 vs Apple iPhone 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iPhone 8 +9%
93
iPhone 7
85
Качество видео
iPhone 8 +6%
90
iPhone 7
85
Итоговая оценка камеры
iPhone 8 +8%
92
iPhone 7
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 8
80.1 дБ
iPhone 7 +4%
83 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.35 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.36 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 8 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A50 или Apple iPhone 8
2. Apple iPhone 11 или iPhone 8
3. Apple iPhone XR или iPhone 8
4. Huawei Honor 20 Pro или Apple iPhone 8
5. Apple iPhone SE (2020) или iPhone 8
6. Apple iPhone 11 или iPhone 7
7. Apple iPhone 12 или iPhone 7
8. Apple iPhone SE (2020) или iPhone 7
9. Apple iPhone 7 Plus или iPhone 7

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях