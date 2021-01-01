Apple iPhone 7 Plus Дисплей 58 Производительность 44 Батарея 55 Камера 61 Итоговая оценка 55 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2016 года Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Retina-экран с высоким уровнем яркости и плотностью пикселей

Камера с оптическим зумом и стабилизацией

Батарея обеспечивает хорошую автономность

Есть беспроводная зарядка

Хорошая производительность в играх Не поддерживает быструю зарядку

Нет 3.5-разъема для наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 7 Плюс

58 Экран Тип IPS LCD Размер 5.5 дюймов Разрешение 1080 x 1920 пикселей Соотношение сторон 16:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 67.7% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 99.9% ШИМ (PWM) Не обнаружено Время отклика 26.5 мс Контрастность 1591:1 Максимальная яркость 669 нит Источники: NotebookCheck [1]

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 7 Plus Высота 158.2 мм Ширина 77.9 мм Толщина 7.3 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Металл Материал рамки Металл Доступные цвета Золотой, Розовый, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 67.7%

44 Производительность Все характеристики чипа Эпл Айфон 7 Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Apple A10 Fusion Макс. частота 2340 МГц CPU-ядер 4 (2 + 2) Архитектура - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr

- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 16 нанометров Графика PowerVR GT7600 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~115 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3 ГБ Тип памяти LPDDR4 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 128, 256 ГБ Тип накопителя NVMe Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 719 Geekbench 5 (многоядерный) 1284 AnTuTu Benchmark 8 188594

98 Программное обеспечение Операционная система iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4) Размер системы из коробки 12.5 ГБ

55 Батарея Характеристики Объем 2900 мАч Мощность зарядки 5 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 4:01 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 13:31 ч. Время просмотра видео 7:54 ч. Время разговора (3G) 18:03 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер iPhone 7 Plus Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Зум Оптический, 2x Вспышка Quad LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 28 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.8

- Фокусное расстояние: 56 мм

- Сенсор: 1/3.6" (BSI CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Apple iPhone 7 Plus от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 7 мегапикселей Разрешение фото 3088 x 2320 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 32 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора BSI CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 90 Качество видео 84 Итоговая оценка камеры 88

53 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB No Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Нет

88 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да Тесты динамиков Максимальная громкость 81.4 дБ

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2016 года Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 1.24 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель Lightning

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Наушники EarPods Lightning

- Адаптер с Lightning на 3.5 мм

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 7 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 7 Plus