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Apple iPhone 7 Plus против iPhone 7

Эпл Айфон 7 Плюс
VS
Эпл Айфон 7
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2016 года Apple iPhone 7 Plus с экраном 5.5" и чипом Apple A10 Fusion, против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 7 Plus
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 940 мАч более емким аккумулятором – 2900 против 1960 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 23% лучшая автономность (75 vs 61 часов)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • На 23% выше плотность пикселей (401 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 7
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.8 мм уже
  • Весит на 50 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 7 Plus
vs
iPhone 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 67.7% 65.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 26.5 мс 35.5 мс
Контрастность 1591:1 1635:1
Максимальная яркость
iPhone 7 Plus +3%
683 нит
iPhone 7
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 138.3 мм
Ширина 77.9 мм 67.1 мм
Толщина 7.3 мм 7.1 мм
Вес 188 граммов 138 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Розовый, Серебристый Серебристый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 7 Plus +3%
67.7%
iPhone 7
65.6%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 7 Плюс и Эпл Айфон 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A10 Fusion Apple A10 Fusion
Макс. частота 2340 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 4 (2 + 2)
Архитектура - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane		 - 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 16 нанометров 16 нанометров
Графика PowerVR GT7600 PowerVR GT7600
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
FLOPS ~115 Гфлопс ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 128, 256 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 7 Plus +1%
734
iPhone 7
725
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 7 Plus +1%
1306
iPhone 7
1295
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 7 Plus +1%
190506
iPhone 7
188599

Программное обеспечение

Операционная система iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4) iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 12.5 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2900 мАч 1960 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 4:01 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 7 Plus +16%
13:31 ч.
iPhone 7
11:48 ч.
Время просмотра видео
iPhone 7 Plus
7:54 ч.
iPhone 7 +21%
9:15 ч.
Время разговора (3G)
iPhone 7 Plus +60%
18:03 ч.
iPhone 7
11:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 7 Plus vs Apple iPhone 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Сенсор: 1/3.6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 7 Plus от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 7 Plus
81.4 дБ
iPhone 7 +2%
83 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.24 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники EarPods Lightning
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 7 Plus. У него лучшие дисплей, автономность и камера.

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