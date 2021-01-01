Apple iPhone 7 Plus против iPhone 12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2016 года Apple iPhone 7 Plus с экраном 5.5" и чипом Apple A10 Fusion, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 50 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 7 Plus
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 12
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Тонкие рамки – на 18.3% выше полезная площадь экрана
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 12% лучшая автономность (84 vs 75 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Смартфон на 4 года и 2 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
- Использует более быструю память LPDDR4X
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|5.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|67.7%
|86%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|226 Гц
|Время отклика
|26.5 мс
|16 мс
|Контрастность
|1591:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|146.7 мм
|Ширина
|77.9 мм
|71.5 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.4 мм
|Вес
|188 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Розовый, Серебристый
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A10 Fusion
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2340 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|4 (2 + 2)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
|Кэш L3
|4 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|16 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|PowerVR GT7600
|Apple GPU
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|FLOPS
|~115 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
734
iPhone 12 +119%
1610
Geekbench 5 (многоядерный)
1306
iPhone 12 +214%
4103
AnTuTu Benchmark 8
190506
iPhone 12 +203%
578055
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
|Размер системы из коробки
|12.5 ГБ
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|2900 мАч
|2815 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|4:01 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 7 Plus +7%
13:31 ч.
12:48 ч.
Время просмотра видео
7:54 ч.
iPhone 12 +73%
13:04 ч.
Время разговора (3G)
18:03 ч.
iPhone 12 +7%
19:27 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Сенсор: 1/3.6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 7 Plus от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
iPhone 12 +47%
132
Качество видео
iPhone 12 +33%
112
Итоговая оценка камеры
iPhone 12 +39%
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.24 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники EarPods Lightning
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 более удачной покупкой.
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