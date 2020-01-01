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Apple iPhone 8 Plus

Apple iPhone 8 Plus
Дисплей
58
Производительность
65
Батарея
66
Камера
64
Итоговая оценка
65
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный IPS LCD экран с высокой плотностью пикселей и поддержкой True Tone
  • Двойная камера с оптическим приближением
  • Есть беспроводная зарядка Qi
  • Предлагает отличную автономность
  • Устаревший внешний вид – низкое соотношение экрана к корпусу
  • Чтобы телефон быстро заряжался, нужно купить более мощный адаптер питания
  • Отсутствует вход для 3.5 мм наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 8 Плюс
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 67.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
620 нит

Apple iPhone 8 Plus получил IPS LCD экран, характеризующийся естественной цветопередачей. В плане контрастности он уступает OLED-панели в iPhone X, что является чуть ли не единственным его недостатком. Плотность пикселей достойная, там нет ни единого намека на зернистость.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 8 Plus
Инфо
Высота 158.4 мм
Ширина 78.1 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
67.4%
65

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 8 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
CPU ядер 6
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 3
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4166
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10005
Geekbench 5 (одноядерный)
932
Geekbench 5 (многоядерный)
2496
AnTuTu Benchmark 7
188643
AnTuTu Benchmark 8
257564
95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 6 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 2691 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:32 ч.
Время просмотра видео
14:55 ч.
Время разговора (3G)
17:10 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 8 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
94
Качества видео
89
Итоговая оценка камеры
96

Камера iPhone 8 Plus является его сильной стороной, поскольку обладает оптическим зумом, и качество картинки остается хорошим даже при фотографировании с руки благодаря оптическому стабилизатору. Фронталка на 7 МП тоже достойно справляется со своей задачей, хотя здесь есть только электронная стабилизация изображения.

66

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
86

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
76 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
79 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.94 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 8 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 8 Plus

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (16 голосов)

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