Apple iPhone 8 Plus
Дисплей
58
Производительность
65
Батарея
66
Камера
64
Итоговая оценка
65
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный IPS LCD экран с высокой плотностью пикселей и поддержкой True Tone
- Двойная камера с оптическим приближением
- Есть беспроводная зарядка Qi
- Предлагает отличную автономность
- Устаревший внешний вид – низкое соотношение экрана к корпусу
- Чтобы телефон быстро заряжался, нужно купить более мощный адаптер питания
- Отсутствует вход для 3.5 мм наушников
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 8 Плюс
58
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|67.4%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
620 нит
Apple iPhone 8 Plus получил IPS LCD экран, характеризующийся естественной цветопередачей. В плане контрастности он уступает OLED-панели в iPhone X, что является чуть ли не единственным его недостатком. Плотность пикселей достойная, там нет ни единого намека на зернистость.
61
Дизайн и корпус
|Высота
|158.4 мм
|Ширина
|78.1 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
67.4%
65
Производительность
|Чипсет
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
|CPU ядер
|6
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|3
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
4166
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10005
Geekbench 5 (одноядерный)
932
Geekbench 5 (многоядерный)
2496
AnTuTu Benchmark 7
188643
AnTuTu Benchmark 8
257564
95
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
66
Батарея
|Объем
|2691 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:32 ч.
Время просмотра видео
14:55 ч.
Время разговора (3G)
17:10 ч.
64
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
94
Качества видео
89
Итоговая оценка камеры
96
Камера iPhone 8 Plus является его сильной стороной, поскольку обладает оптическим зумом, и качество картинки остается хорошим даже при фотографировании с руки благодаря оптическому стабилизатору. Фронталка на 7 МП тоже достойно справляется со своей задачей, хотя здесь есть только электронная стабилизация изображения.
66
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
86
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
76 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
79 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.94 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 8 Plus могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Apple iPhone 8 Plus
Оценка пользователей
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