Тесты камеры от DxOMark

Камера iPhone 8 Plus является его сильной стороной, поскольку обладает оптическим зумом, и качество картинки остается хорошим даже при фотографировании с руки благодаря оптическому стабилизатору. Фронталка на 7 МП тоже достойно справляется со своей задачей, хотя здесь есть только электронная стабилизация изображения.