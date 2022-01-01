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Apple iPhone SE (2022) против iPhone 8 Plus

Эпл Айфон SE (2022)
VS
Эпл Айфон 8 Плюс
Apple iPhone SE (2022)
Apple iPhone 8 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 54 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Смартфон на 4 года и 6 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.8 мм уже
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 673 мАч более емким аккумулятором – 2691 против 2018 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 7% лучшая автономность (27:25 vs 25:41 часов)
  • На 23% выше плотность пикселей (401 vs 326 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2022)
vs
iPhone 8 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 4.7 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 67.4%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 38 мс 32 мс
Контрастность 1655:1 1471:1
Максимальная яркость
iPhone SE (2022)
603 нит
iPhone 8 Plus +2%
617 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 158.4 мм
Ширина 67.3 мм 78.1 мм
Толщина 7.3 мм 7.5 мм
Вес 144 грамма 202 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Красный Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2022) и Эпл Айфон 8 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic Apple A11 Bionic
Макс. частота 3223 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1200 МГц -
FLOPS - ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
iPhone SE (2022) +83%
729009
iPhone 8 Plus
398007
CPU 197658 124988
GPU 298378 147976
Memory 105062 61076
UX 128775 66430
Total score 729009 398007
3DMark Wild Life Performance
Stability - 71%
Graphics test - 20 FPS
Graphics score - 3421
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4) iOS 11 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI - 15.4
Размер системы из коробки 12 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2018 мАч 2691 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:55 ч. 08:56 ч.
Просмотр видео 08:38 ч. 11:09 ч.
Игры 03:26 ч. 04:25 ч.
Режим ожидания 93 ч. 102 ч.
Общая автономность
iPhone SE (2022)
25:41 ч.
iPhone 8 Plus +7%
27:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 8 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone SE (2022) +7%
85.9 дБ
iPhone 8 Plus
80.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.94 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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