Apple iPhone SE (2022) против iPhone 8 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 54 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Смартфон на 4 года и 6 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Лучше лежит в руке - корпус на 10.8 мм уже
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 673 мАч более емким аккумулятором – 2691 против 2018 мАч
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 7% лучшая автономность (27:25 vs 25:41 часов)
- На 23% выше плотность пикселей (401 vs 326 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|4.7 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
|67.4%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|38 мс
|32 мс
|Контрастность
|1655:1
|1471:1
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|158.4 мм
|Ширина
|67.3 мм
|78.1 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.5 мм
|Вес
|144 грамма
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Красный
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Apple A15 Bionic
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|3223 МГц
|2390 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|- 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Размер транзистора
|5 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|Частота GPU
|1200 МГц
|-
|FLOPS
|-
|~325 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone SE (2022) +85%
1724
932
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone SE (2022) +86%
4608
2480
|CPU
|197658
|124988
|GPU
|298378
|147976
|Memory
|105062
|61076
|UX
|128775
|66430
|Total score
|729009
|398007
|Stability
|-
|71%
|Graphics test
|-
|20 FPS
|Graphics score
|-
|3421
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|-
|15.4
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|2018 мАч
|2691 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (61% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:18 ч.
|1:25 ч.
|Веб-серфинг
|09:55 ч.
|08:56 ч.
|Просмотр видео
|08:38 ч.
|11:09 ч.
|Игры
|03:26 ч.
|04:25 ч.
|Режим ожидания
|93 ч.
|102 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|-
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.94 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.
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