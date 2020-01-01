Apple iPhone SE (2020) против iPhone 8 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Apple iPhone SE (2020) с экраном 4.7" и чипом Apple A13 Bionic, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
- Лучше лежит в руке - корпус на 10.8 мм уже
- Более энергоэффективный CPU
- Весит на 54 грамма меньше
- На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 949 баллов)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 870 мАч более емким аккумулятором – 2691 против 1821 мАч
- На 37% лучшая автономность (81 vs 59 часов)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 23% выше плотность пикселей (401 vs 326 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone SE (2020) и Apple iPhone 8 Plus
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|4.7 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
|67.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|158.4 мм
|Ширина
|67.3 мм
|78.1 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.5 мм
|Вес
|148 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Красный
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Apple A13 Bionic
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
|2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
|CPU ядер
|6
|6
|Частота
|2650 МГц
|2100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|3
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone SE (2020) +41%
1341
949
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone SE (2020) +37%
3486
2553
AnTuTu Benchmark 8
iPhone SE (2020) +84%
478679
260534
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|8.4 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|1821 мАч
|2691 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:32 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 60 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone SE (2020) +9%
13:39 ч.
12:32 ч.
Время просмотра видео
8:56 ч.
iPhone 8 Plus +70%
14:55 ч.
Время разговора (3G)
10:07 ч.
iPhone 8 Plus +70%
17:10 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
iPhone SE (2020) +10%
103
Качества видео
iPhone SE (2020) +10%
98
Итоговая оценка камеры
iPhone SE (2020) +5%
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
76 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
79 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.98 Вт/кг
|0.94 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.
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