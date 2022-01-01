Apple iPhone SE (2022)
Дисплей
59
Производительность
84
Батарея
64
Камера
62
Итоговая оценка
72
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Яркий и компактный Retina-дисплей
- Процессор A15 Bionic обеспечивает впечатляющую производительность
- Камера оснащена оптическим стабилизатором
- Поддерживает беспроводную зарядку
- Нет ни сверхширокоугольной съемки, ни оптического приближения
- В комплекте нет адаптера питания для зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон SE (2022)
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|4.7 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
627 нит
73
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|Ширина
|67.3 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
65.4%
84
Производительность
|Чипсет
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3223 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Частота GPU
|1200 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1716
Geekbench 5 (многоядерный)
4719
98
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 15.3
64
Батарея
|Объем
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
62
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
|3G сети
|UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone SE (2022) могут отличаться в зависимости от региона.