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Apple iPhone SE (2022)

Apple iPhone SE (2022)
Дисплей
59
Производительность
84
Батарея
64
Камера
62
Итоговая оценка
72
Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Яркий и компактный Retina-дисплей
  • Процессор A15 Bionic обеспечивает впечатляющую производительность
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором
  • Поддерживает беспроводную зарядку
  • Нет ни сверхширокоугольной съемки, ни оптического приближения
  • В комплекте нет адаптера питания для зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон SE (2022)
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 4.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
627 нит
73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone SE (2022)
Высота 138.4 мм
Ширина 67.3 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 144 грамма
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
65.4%
84

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон SE (2022) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic
Макс. частота 3223 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Apple GPU
Частота GPU 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1716
Geekbench 5 (многоядерный)
4719
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
98

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15.3
64

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
3G сети UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone SE (2022) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone SE (2022)

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (16 голосов)

Сравнения с конкурентами

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