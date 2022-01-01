Apple iPhone SE (2022) Дисплей 59 Производительность 84 Батарея 64 Камера 62 Итоговая оценка 72 Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Яркий и компактный Retina-дисплей

Процессор A15 Bionic обеспечивает впечатляющую производительность

Камера оснащена оптическим стабилизатором

Поддерживает беспроводную зарядку Нет ни сверхширокоугольной съемки, ни оптического приближения

В комплекте нет адаптера питания для зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон SE (2022)

59 Экран Тип IPS LCD Размер 4.7 дюймов Разрешение 750 x 1334 пикселей Соотношение сторон 16:9 Плотность пикселей 326 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 65.4% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 627 нит

73 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone SE (2022) Высота 138.4 мм Ширина 67.3 мм Толщина 7.3 мм Вес 144 грамма Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Стекло Доступные цвета Белый, Черный, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 65.4%

84 Производительность Все характеристики чипа Эпл Айфон SE (2022) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Apple A15 Bionic Макс. частота 3223 МГц CPU-ядер 6 (2 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard

- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche Размер транзистора 5 нанометров Графика Apple GPU Частота GPU 1200 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ Тип накопителя NVMe Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1716 Geekbench 5 (многоядерный) 4719

98 Программное обеспечение Операционная система iOS 15.3

64 Батарея Характеристики Объем 1821 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

62 Камеры Спецификации и тестирование камер iPhone SE (2022) Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4290 x 2800 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Количество объективов 1 (12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 7 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет 2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) 3G сети UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карты

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone SE (2022) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone SE (2022)