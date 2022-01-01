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Apple iPhone SE (2022) против iPhone 12 mini

Эпл Айфон SE (2022)
VS
Эпл Айфон 12 мини
Apple iPhone SE (2022)
Apple iPhone 12 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
  • Тонкие рамки – на 19.7% выше полезная площадь экрана
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • На 46% выше плотность пикселей (476 vs 326 PPI)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 406 мАч более емким аккумулятором – 2227 против 1821 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2022)
vs
iPhone 12 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 85.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Максимальная яркость
iPhone SE (2022)
627 нит
iPhone 12 mini
628 нит

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 131.5 мм
Ширина 67.3 мм 64.2 мм
Толщина 7.3 мм 7.4 мм
Вес 144 грамма 135 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Красный Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone SE (2022)
65.4%
iPhone 12 mini +30%
85.1%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2022) и Эпл Айфон 12 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic Apple A14 Bionic
Макс. частота 3223 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1200 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 190074
GPU - 284641
Memory - 94157
UX - 126265
Total score - 697744
3DMark Wild Life Performance
Stability - 69%
Graphics test - 46 FPS
Graphics score - 7693
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15.3 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 15.2)

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 2227 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 12 mini
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX503 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Apple iPhone 12 mini, а если автономность – то Apple iPhone SE (2022).

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