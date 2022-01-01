Apple iPhone SE (2022) против iPhone 12 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
- Тонкие рамки – на 19.7% выше полезная площадь экрана
- На 0.7" большая диагональ экрана
- На 46% выше плотность пикселей (476 vs 326 PPI)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Комплектуется на 406 мАч более емким аккумулятором – 2227 против 1821 мАч
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|4.7 дюймов
|5.4 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
|85.1%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|131.5 мм
|Ширина
|67.3 мм
|64.2 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.4 мм
|Вес
|144 грамма
|135 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Красный
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A15 Bionic
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|3223 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|Частота GPU
|1200 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone SE (2022) +7%
1716
1609
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone SE (2022) +12%
4719
4208
|CPU
|-
|190074
|GPU
|-
|284641
|Memory
|-
|94157
|UX
|-
|126265
|Total score
|-
|697744
|Stability
|-
|69%
|Graphics test
|-
|46 FPS
|Graphics score
|-
|7693
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 15.3
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 15.2)
Батарея
|Объем
|1821 мАч
|2227 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:29 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:05 ч.
Время просмотра видео
12:14 ч.
Время разговора (3G)
12:21 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX503 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 12 mini от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
132
Качество видео
112
Итоговая оценка камеры
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|-
|No
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Apple iPhone 12 mini, а если автономность – то Apple iPhone SE (2022).
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