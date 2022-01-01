Главная > Сравнение смартфонов > iPhone SE (2022) vs iPhone 11 – что лучше выбрать?

Apple iPhone SE (2022) против iPhone 11

Эпл Айфон SE (2022)
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone SE (2022)
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Весит на 50 граммов меньше
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1716 и 1341 баллов
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Комплектуется на 1289 мАч более емким аккумулятором – 3110 против 1821 мАч
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 13.6% выше полезная площадь экрана
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2022)
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 4.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 79%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность - 999:1
Максимальная яркость
iPhone SE (2022)
627 нит
iPhone 11 +4%
649 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 150.9 мм
Ширина 67.3 мм 75.7 мм
Толщина 7.3 мм 8.3 мм
Вес 144 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Красный Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone SE (2022)
65.4%
iPhone 11 +21%
79%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2022) и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic Apple A13 Bionic
Макс. частота 3223 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 1200 МГц -
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone SE (2022) +28%
1716
iPhone 11
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone SE (2022) +36%
4719
iPhone 11
3482
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 166601
GPU - 255111
Memory - 90801
UX - 116310
Total score - 634394
3DMark Wild Life Performance
Stability - 72%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7572
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15.3 iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone SE (2022)
н/д
iPhone 11
15:29 ч.
Время просмотра видео
iPhone SE (2022)
н/д
iPhone 11
18:43 ч.
Время разговора (3G)
iPhone SE (2022)
н/д
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone SE (2022)
н/д
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и камера - выбирайте Apple iPhone 11, а если производительность – то Apple iPhone SE (2022).

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
7 (50%)
7 (50%)
Всего проголосовало: 14

Сравнения с конкурентами

1. iPhone XS или iPhone SE (2022)
2. iPhone 12 или iPhone SE (2022)
3. iPhone 8 или iPhone SE (2022)
4. iPhone 7 или iPhone SE (2022)
5. iPhone 13 Pro или iPhone 11
6. iPhone XS или iPhone 11
7. Galaxy S20 Plus или iPhone 11
8. Huawei P40 или iPhone 11
9. iPhone X или iPhone 11

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры