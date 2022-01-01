Google Pixel 7
Дисплей
82
Производительность
82
Батарея
87
Камера
64
Итоговая оценка
77
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Имеет компактные габариты и хорошую влагозащиту по стандарту IP68
- Максимальная яркость достигает целых 1400 нит
- Смартфон отлично себя показал в съемке
- Может заряжаться от беспроводной зарядки мощностью 20 Вт
- Одним из первых получает обновления операционной системы
- Относительно небольшая батарея
- У конкурентов более быстрый процессор
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 7
82
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|416 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
78
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|Ширина
|73.2 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
82
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1068
Geekbench 5 (многоядерный)
3147
AnTuTu Benchmark 9
804646
|CPU
|216931
|GPU
|296692
|Memory
|134893
|UX
|152600
|Total score
|804646
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 9 - 79 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Stock Android
87
Батарея
|Объем
|4355 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
64
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
85
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
|3G сети
|UMTS/HSPA+/HSDPA Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
|4G сети
|LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 7 могут отличаться в зависимости от региона.