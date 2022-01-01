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Google Pixel 7

Google Pixel 7
Дисплей
82
Производительность
82
Батарея
87
Камера
64
Итоговая оценка
77
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Имеет компактные габариты и хорошую влагозащиту по стандарту IP68
  • Максимальная яркость достигает целых 1400 нит
  • Смартфон отлично себя показал в съемке
  • Может заряжаться от беспроводной зарядки мощностью 20 Вт
  • Одним из первых получает обновления операционной системы
  • Относительно небольшая батарея
  • У конкурентов более быстрый процессор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 7
82

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 416 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
78

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 7
Высота 155.6 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
82

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710 MP7
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1068
Geekbench 5 (многоядерный)
3147
AnTuTu Benchmark 9
804646
CPU 216931
GPU 296692
Memory 134893
UX 152600
Total score 804646
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Stock Android
87

Батарея

Характеристики
Объем 4355 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети UMTS/HSPA+/HSDPA Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.8 из 5 баллов (4 голосов)

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