Google Pixel 7 Дисплей 82 Производительность 82 Батарея 87 Камера 64 Итоговая оценка 77 Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Имеет компактные габариты и хорошую влагозащиту по стандарту IP68

Максимальная яркость достигает целых 1400 нит

Смартфон отлично себя показал в съемке

Может заряжаться от беспроводной зарядки мощностью 20 Вт

Одним из первых получает обновления операционной системы Относительно небольшая батарея

У конкурентов более быстрый процессор

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 7

82 Экран Тип AMOLED Размер 6.3 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 416 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

78 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 7 Высота 155.6 мм Ширина 73.2 мм Толщина 8.7 мм Вес 197 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

82 Производительность Все характеристики чипа Гугл Пиксель 7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Google Tensor G2 Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78

- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 MP7 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1068 Geekbench 5 (многоядерный) 3147 AnTuTu Benchmark 9 804646 CPU 216931 GPU 296692 Memory 134893 UX 152600 Total score 804646 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 9 - 79 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Stock Android

87 Батарея Характеристики Объем 4355 мАч Мощность зарядки 30 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Pixel 7 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.25 микрон

- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети UMTS/HSPA+/HSDPA Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G сети LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер USB-C на USB-A

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 7 могут отличаться в зависимости от региона.