Google Pixel 7a против Pixel 7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Google Pixel 7a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor G2, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 7a
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 20W)
Причины выбрать Google Pixel 7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|416 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|84.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|360 Гц
|Время отклика
|-
|3 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|152 мм
|155.6 мм
|Ширина
|72.9 мм
|73.2 мм
|Толщина
|9 мм
|8.7 мм
|Вес
|193.5 грамма
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Серий, Синий, Оранжевый
|Белый, Черный, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2850 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1153 Гфлопс
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|-
|203616
|GPU
|-
|295372
|Memory
|-
|108654
|UX
|-
|142235
|Total score
|768394
|747385
|Пиковая температура корпуса
|-
|45.8 °C
|Stability
|-
|71%
|Graphics test
|-
|39 FPS
|Graphics score
|-
|6523
|Web score
|-
|7541
|Video editing
|-
|6197
|Photo editing
|-
|17933
|Data manipulation
|-
|10134
|Writing score
|-
|15671
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark (#148 и #159)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|4385 мАч
|4355 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (48% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:40 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:13 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:16 ч.
|Игры
|-
|05:26 ч.
|Режим ожидания
|-
|73 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 13 МП)
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3648 x 2736
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и корпус - выбирайте Google Pixel 7, а если игры и автономность – то Google Pixel 7a.
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