Google Pixel 7a
- Дисплей: 6.1" OLED - 1080 x 2400
- Чип: Google Tensor G2
- Камера: 2 (64 MP + 13 MP)
- Батарея: 4385 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 193.5 г.
Обзор
Дисплей
78
Камера
65
Производительность
67
Игры
63*
Батарея
79*
Коммуникации
87
Итоговая оценка
71*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Отлично подходит для съемки как фото, так и видео благодаря хорошему сенсору и оптической стабилизации изображения
- Приличного качества дисплей с высокой плавностью работы
- Достаточно компактный смартфон с влагозащитой IP67, обеспечивающая погружение в воду до 1 метра на 30 минут
- Поддерживает беспроводную зарядку
- Есть полный набор сенсоров, включая гироскоп и барометр
- Скорость зарядки батареи практически такая же, как у предшественника
- В комплекте есть только кабель Кабель USB Type-C и адаптер на USB-A
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Google Pixel 7a
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|152 мм
|Ширина
|72.9 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|193.5 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Серий, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|850 МГц
|FLOPS
|~1153 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
768394
Лучшие смартфоны в AnTuTu 9 - 148 место
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Stock Android
Батарея
|Объем
|4385 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)
|3G сети
|UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
|4G сети
|LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 7a могут отличаться в зависимости от региона.