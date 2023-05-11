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Google Pixel 7a

Google Pixel 7a
  • Дисплей: 6.1" OLED - 1080 x 2400
  • Чип: Google Tensor G2
  • Камера: 2 (64 MP + 13 MP)
  • Батарея: 4385 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 193.5 г.

Обзор

Дисплей
78
Камера
65
Производительность
67
Игры
63*
Батарея
79*
Коммуникации
87
Итоговая оценка
71*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Отлично подходит для съемки как фото, так и видео благодаря хорошему сенсору и оптической стабилизации изображения
  • Приличного качества дисплей с высокой плавностью работы
  • Достаточно компактный смартфон с влагозащитой IP67, обеспечивающая погружение в воду до 1 метра на 30 минут
  • Поддерживает беспроводную зарядку
  • Есть полный набор сенсоров, включая гироскоп и барометр
  • Скорость зарядки батареи практически такая же, как у предшественника
  • В комплекте есть только кабель Кабель USB Type-C и адаптер на USB-A

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Google Pixel 7a

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 7a
Высота 152 мм
Ширина 72.9 мм
Толщина 9 мм
Вес 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Серий, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
81.8%

Производительность

Все характеристики чипа Google Pixel 7a и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G710 MP7
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~1153 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
768394
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Stock Android

Батарея

Объем 4385 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 7a
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)
3G сети UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 7a могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (5 голосов)

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Отзывы (1)

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Некто 11 мая 2023 19:04
Беспроводная зарядка всего 7,5 Вт, а не 18 Вт. Быстрая зарядка 18 Вт.
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