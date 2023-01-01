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Google Pixel 8

Google Pixel 8
  • Дисплей: 6.17" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Google Tensor G3
  • Камера: 2 (50 MP + 12 MP)
  • Батарея: 4485 мАч
  • OS: Android 14
  • Вес: 187 г.
Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор

Дисплей
90
Камера
71
Производительность
78
Игры
70
Батарея
81*
Коммуникации
84
Итоговая оценка
78*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Google Pixel 8

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.17 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 427 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 8
Высота 150.5 мм
Ширина 70.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее

Производительность

Все характеристики чипа Google Pixel 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G3
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 9 (1 + 4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
Размер транзистора 4 нанометра

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
1504
Geekbench 6 (многоядерный)
3963
AnTuTu Benchmark 10
1104362
CPU 300992
GPU 383422
Memory 190193
UX 225199
Total score 1104362
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 14
Оболочка UI Stock Android

Батарея

Объем 4485 мАч
Макс. мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:36 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 8
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 21 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

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