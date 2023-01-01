Google Pixel 8
- Дисплей: 6.17" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Google Tensor G3
- Камера: 2 (50 MP + 12 MP)
- Батарея: 4485 мАч
- OS: Android 14
- Вес: 187 г.
Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.
Обзор
Дисплей
90
Камера
71
Производительность
78
Игры
70
Батарея
81*
Коммуникации
84
Итоговая оценка
78*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Google Pixel 8
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.17 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|427 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|150.5 мм
|Ширина
|70.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G3
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|9 (1 + 4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
|Размер транзистора
|4 нанометра
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1504
Geekbench 6 (многоядерный)
3963
AnTuTu Benchmark 10
1104362
|CPU
|300992
|GPU
|383422
|Memory
|190193
|UX
|225199
|Total score
|1104362
Лучшие смартфоны в AnTuTu 10 - 89 место
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 14
|Оболочка UI
|Stock Android
Батарея
|Объем
|4485 мАч
|Макс. мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (12 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:36 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|21 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 8 могут отличаться в зависимости от региона.