Google Pixel 8 Дисплей: 6.17" AMOLED - 1080 x 2400

6.17" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Google Tensor G3

Google Tensor G3 Камера: 2 (50 MP + 12 MP)

2 (50 MP + 12 MP) Батарея: 4485 мАч

4485 мАч OS: Android 14

Android 14 Вес: 187 г.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор Дисплей 90 Камера 71 Производительность 78 Игры 70 Батарея 81 * Коммуникации 84 Итоговая оценка 78 * Результаты, отмеченные знаком ( * ) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Google Pixel 8

Экран Тип AMOLED Размер 6.17 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 427 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 550 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 8 Высота 150.5 мм Ширина 70.8 мм Толщина 8.9 мм Вес 187 граммов Водонепроницаемость IP68 Система охлаждения Испарительная камера Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее

Производительность Все характеристики чипа Google Pixel 8 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Google Tensor G3 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 9 (1 + 4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3 Размер транзистора 4 нанометра Бенчмарки Geekbench 6 (одноядерный) 1504 Geekbench 6 (многоядерный) 3963 AnTuTu Benchmark 10 1104362 CPU 300992 GPU 383422 Memory 190193 UX 225199 Total score 1104362 Лучшие смартфоны в AnTuTu 10 - 89 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 14 Оболочка UI Stock Android

Батарея Объем 4485 мАч Макс. мощность зарядки 24 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:36 ч.

Камеры Спецификации и тестирование камер Pixel 8 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.31"

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.9"

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 21 мм Размер пикселя 1.22 микрон Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2023 года Дата начала продаж Октябрь 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 8 могут отличаться в зависимости от региона.