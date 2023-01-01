Huawei P60 Дисплей: 6.67" OLED - 1220 x 2700

6.67" OLED - 1220 x 2700 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 3 (48 MP + 12 MP + 13 MP)

3 (48 MP + 12 MP + 13 MP) Батарея: 4815 мАч

4815 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 197 г.

Обзор Дисплей 92 Производительность 74 Батарея 91 Камера 85 Коммуникации 86 Итоговая оценка 82

Преимущества и недостатки Дисплей может понижать частоту с 120 Гц до 1 Гц

Дисплей может понижать частоту с 120 Гц до 1 Гц Камера получила 5-кратный оптический зум и лазерную автофокусировку

Камера получила 5-кратный оптический зум и лазерную автофокусировку Комплектуется мощным адаптером питания для быстрой зарядки

Комплектуется мощным адаптером питания для быстрой зарядки Поддерживает мощную беспроводную и реверсивную зарядку Нет привычного магазина приложений Play Маркет

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П60

92 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1220 x 2700 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 444 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 550 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei P60 Высота 161 мм Ширина 74.5 мм Толщина 8.3 мм Вес 197 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.8%

74 Производительность Все характеристики чипа Хуавей П60 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 875 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1187 Geekbench 5 (многоядерный) 3896 AnTuTu Benchmark 9 986055 Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 - 62 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Nano Memory Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI EMUI 13.1

91 Батарея Характеристики Объем 4815 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

85 Камеры Спецификации и тестирование камер Huawei P60 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 13 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.4

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 125 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 (TX: 703 MHz-733 MHz, RX: 758 MHz-788 MHz), 34/38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P60 могут отличаться в зависимости от региона.