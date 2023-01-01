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Huawei P60

Huawei P60
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1220 x 2700
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (48 MP + 12 MP + 13 MP)
  • Батарея: 4815 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 197 г.

Обзор

Дисплей
92
Производительность
74
Батарея
91
Камера
85
Коммуникации
86
Итоговая оценка
82

Преимущества и недостатки

  • Дисплей может понижать частоту с 120 Гц до 1 Гц
  • Камера получила 5-кратный оптический зум и лазерную автофокусировку
  • Комплектуется мощным адаптером питания для быстрой зарядки
  • Поддерживает мощную беспроводную и реверсивную зарядку
  • Нет привычного магазина приложений Play Маркет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П60
92

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P60
Высота 161 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.8%
74

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П60 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 875 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1187
Geekbench 5 (многоядерный)
3896
AnTuTu Benchmark 9
986055
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI EMUI 13.1
91

Батарея

Характеристики
Объем 4815 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
85

Камеры

Спецификации и тестирование камер Huawei P60
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 (TX: 703 MHz-733 MHz, RX: 758 MHz-788 MHz), 34/38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P60 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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