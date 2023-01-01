Huawei P60 Pro против Huawei P60
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Huawei P60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.67-дюймового Huawei P60, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P60 Pro
- На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1314 и 1187 баллов
Причины выбрать Huawei P60
- Камера имеет оптический зум 5x
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
78
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
91
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
85
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2700 пикселей
|1220 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|444 точек на дюйм
|444 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|550 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|161 мм
|161 мм
|Ширина
|74.5 мм
|74.5 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.3 мм
|Вес
|200 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Белый
|Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 730
|Частота GPU
|875 МГц
|875 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
P60 Pro +11%
1314
1187
Geekbench 5 (многоядерный)
P60 Pro +7%
4167
3896
Лучшие смартфоны в AnTuTu 9 (#31 и #62)
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|EMUI 13.1
|EMUI 13.1
Батарея
|Объем
|4815 мАч
|4815 мАч
|Мощность зарядки
|88 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 48 МП + 13 МП)
|3 (48 МП + 12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4160 x 3120
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei P60 Pro.
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