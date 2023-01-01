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Infinix Hot 30

Infinix Hot 30
  • Дисплей: 6.78" TFT LCD - 1080 x 2460
  • Чип: MediaTek Helio G88
  • Камера: 2 (50 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 196 г.

Обзор

Дисплей
72
Камера
58
Производительность
32
Игры
21
Батарея
79*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
58*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет большую диагональ и повышенную частоту обновления
  • Батарея на 5000 мАч хорошо справляется со своей задачей и поддерживает 33-ваттную быструю зарядку
  • Может похвастаться стереозвучанием
  • Имеет 256 ГБ встроенной памяти
  • Откровенно слабые основная и фронтальная камеры
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • Малопроизводительный процессор и медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Hot 30

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 30
Высота 168.76 мм
Ширина 76.61 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%

Производительность

Все характеристики чипа Infinix Hot 30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
367
Geekbench 5 (многоядерный)
1249
AnTuTu Benchmark 9
251546
CPU 66412
GPU 58979
Memory 48951
UX 77924
Total score 251546
3DMark Wild Life Performance
756
Stability 99%
Graphics test 4 FPS
Graphics score 756
PCMark 3.0
7908
Web score 6342
Video editing 6145
Photo editing 14776
Data manipulation 5653
Writing score 9169
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI XOS 12.6

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.55", SK Hynix Hi5021Q (CMOS)
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B2|3|5|8
3G сети WCDMA B1|2|4|5|8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41(120M)
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 30 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Hot 30 против Infinix Hot 20
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