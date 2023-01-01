Infinix Hot 30
- Дисплей: 6.78" TFT LCD - 1080 x 2460
- Чип: MediaTek Helio G88
- Камера: 2 (50 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 196 г.
Обзор
Дисплей
72
Камера
58
Производительность
32
Игры
21
Батарея
79*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
58*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет большую диагональ и повышенную частоту обновления
- Батарея на 5000 мАч хорошо справляется со своей задачей и поддерживает 33-ваттную быструю зарядку
- Может похвастаться стереозвучанием
- Имеет 256 ГБ встроенной памяти
- Откровенно слабые основная и фронтальная камеры
- Нет сверхширокоугольной съемки
- Малопроизводительный процессор и медленная память eMMC 5.1
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Hot 30
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
Дизайн и корпус
|Высота
|168.76 мм
|Ширина
|76.61 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G88
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~62 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
367
Geekbench 5 (многоядерный)
1249
AnTuTu Benchmark 9
251546
|CPU
|66412
|GPU
|58979
|Memory
|48951
|UX
|77924
|Total score
|251546
3DMark Wild Life Performance
756
|Stability
|99%
|Graphics test
|4 FPS
|Graphics score
|756
PCMark 3.0
7908
|Web score
|6342
|Video editing
|6145
|Photo editing
|14776
|Data manipulation
|5653
|Writing score
|9169
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|XOS 12.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4208 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.55", SK Hynix Hi5021Q (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM B2|3|5|8
|3G сети
|WCDMA B1|2|4|5|8
|4G сети
|LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41(120M)
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 30 могут отличаться в зависимости от региона.