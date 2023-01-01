Главная > Сравнение смартфонов > Note 30 vs Hot 30 – что лучше выбрать?

Infinix Note 30 против Hot 30

62 из 100
Infinix Note 30
VS
58 из 100
Infinix Hot 30
Infinix Note 30
Infinix Hot 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 мая 2023 года Infinix Note 30 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.78-дюймового Infinix Hot 30, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Note 30
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 33W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 555 и 370 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 30
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Note 30
77
Hot 30
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Note 30
66
Hot 30
59
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Note 30
38
Hot 30
28
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Note 30
30
Hot 30
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Note 30
75
Hot 30
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Note 30
74
Hot 30
72
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Note 30
62
Hot 30
58*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Note 30
vs
Hot 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 21:9 21:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит 600 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.5%
Особенности - DCI-P3 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Note 30
609 нит
Hot 30
н/д

Дизайн и корпус

Высота 168.62 мм 168.76 мм
Ширина 76.6 мм 76.61 мм
Толщина 8.58 мм 8.5 мм
Вес 219 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Note 30
84.5%
Hot 30
84.5%

Производительность

Тестируем Infinix Note 30 и Infinix Hot 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Note 30 +50%
555
Hot 30
370
Geekbench 5 (многоядерный)
Note 30 +43%
1801
Hot 30
1260
AnTuTu Benchmark 9
Note 30 +54%
388909
Hot 30
252318
CPU 103918 66412
GPU 85824 58979
Memory 88042 48951
UX 108028 77924
Total score 388909 252318
3DMark Wild Life Performance
Note 30 +66%
1252
Hot 30
755
Stability 98% 99%
Graphics test 7 FPS 4 FPS
Graphics score 1252 755
Web score 9412 6563
Video editing 6397 6175
Photo editing 26025 14891
Data manipulation 6590 5916
Writing score 13407 9203
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI XOS 12.6 XOS 12.6

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да -
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:22 ч. -
Просмотр видео 12:25 ч. -
Игры 05:11 ч. -
Режим ожидания 124 ч. -
Общая автономность
Note 30
32:07 ч.
Hot 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Note 30 vs Infinix Hot 30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото - 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.55", SK Hynix Hi5021Q (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность и игры - выбирайте Infinix Note 30, а если автономность – то Infinix Hot 30.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Note 30 и Note 30 Pro
2. Note 30 и Realme 10
3. Note 30 и Realme 11
4. Note 30 и Note 12
5. Note 30 и Redmi Note 12
6. Note 30 и Note 12 (2023)
7. Note 30 и Zero 5G 2023
8. Hot 30 и Spark 10 Pro
9. Hot 30 и Note 12 (2023)
10. Hot 30 и Redmi Note 11
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры