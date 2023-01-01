Infinix Note 30
- Дисплей: 6.78" IPS LCD - 1080 x 2460
- Чип: MediaTek Helio G99
- Камера: 3 (64 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 219 г.
Обзор
Дисплей
77
Камера
66
Производительность
38
Игры
30
Батарея
75
Коммуникации
74
Итоговая оценка
62
Преимущества и недостатки
- Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц
- Емкая батарея заряжается менее чем за 1 час
- Процессор позволяет поиграть в требовательные игры
- Есть проводная реверсивная зарядка
- Оснащен стереодинамиками
- На самом деле слабые основная и фронтальная камеры
- Отсутствует сверхширокоугольная съмка
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Note 30
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|580 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|Особенности
|- DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
605 нит
Дизайн и корпус
|Высота
|168.62 мм
|Ширина
|76.6 мм
|Толщина
|8.58 мм
|Вес
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|~278 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
551
Geekbench 5 (многоядерный)
1779
AnTuTu Benchmark 9
382639
|CPU
|103918
|GPU
|85824
|Memory
|88042
|UX
|108028
|Total score
|382639
3DMark Wild Life Performance
1252
|Stability
|98%
|Graphics test
|7 FPS
|Graphics score
|1252
|Web score
|9412
|Video editing
|6397
|Photo editing
|26025
|Data manipulation
|6590
|Writing score
|13407
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|XOS 12.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (64% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:57 ч.
|Веб-серфинг
|10:22 ч.
|Просмотр видео
|12:25 ч.
|Игры
|05:11 ч.
|Режим ожидания
|124 ч.
Общая автономность
32:07 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 2|3|5|8
|3G сети
|WCDMA B1|5|8
|4G сети
|LTE B1|3|5|8|38|40|41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 30 могут отличаться в зависимости от региона.