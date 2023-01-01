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Infinix Note 30

Infinix Note 30
  • Дисплей: 6.78" IPS LCD - 1080 x 2460
  • Чип: MediaTek Helio G99
  • Камера: 3 (64 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 219 г.

Обзор

Дисплей
77
Камера
66
Производительность
38
Игры
30
Батарея
75
Коммуникации
74
Итоговая оценка
62

Преимущества и недостатки

  • Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц
  • Емкая батарея заряжается менее чем за 1 час
  • Процессор позволяет поиграть в требовательные игры
  • Есть проводная реверсивная зарядка
  • Оснащен стереодинамиками
  • На самом деле слабые основная и фронтальная камеры
  • Отсутствует сверхширокоугольная съмка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Note 30

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Особенности - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
605 нит

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 30
Высота 168.62 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 8.58 мм
Вес 219 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%

Производительность

Все характеристики чипа Infinix Note 30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 1100 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
551
Geekbench 5 (многоядерный)
1779
AnTuTu Benchmark 9
382639
CPU 103918
GPU 85824
Memory 88042
UX 108028
Total score 382639
3DMark Wild Life Performance
1252
Stability 98%
Graphics test 7 FPS
Graphics score 1252
Web score 9412
Video editing 6397
Photo editing 26025
Data manipulation 6590
Writing score 13407
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI XOS 12.6

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:22 ч.
Просмотр видео 12:25 ч.
Игры 05:11 ч.
Режим ожидания 124 ч.
Общая автономность
32:07 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 2|3|5|8
3G сети WCDMA B1|5|8
4G сети LTE B1|3|5|8|38|40|41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 30 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (7 голосов)

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