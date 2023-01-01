Infinix Note 30 Дисплей: 6.78" IPS LCD - 1080 x 2460

6.78" IPS LCD - 1080 x 2460 Чип: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Камера: 3 (64 MP + 2 MP)

3 (64 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 219 г.

Обзор Дисплей 77 Камера 66 Производительность 38 Игры 30 Батарея 75 Коммуникации 74 Итоговая оценка 62

Преимущества и недостатки Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц

Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц Емкая батарея заряжается менее чем за 1 час

Емкая батарея заряжается менее чем за 1 час Процессор позволяет поиграть в требовательные игры

Процессор позволяет поиграть в требовательные игры Есть проводная реверсивная зарядка

Есть проводная реверсивная зарядка Оснащен стереодинамиками На самом деле слабые основная и фронтальная камеры

На самом деле слабые основная и фронтальная камеры Отсутствует сверхширокоугольная съмка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Note 30

Экран Тип IPS LCD Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 21:9 Плотность пикселей 396 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 580 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5% Особенности - DCI-P3 Реальная пиковая яркость (авто) 605 нит

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 30 Высота 168.62 мм Ширина 76.6 мм Толщина 8.58 мм Вес 219 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

Производительность Все характеристики чипа Infinix Note 30 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 1100 МГц FLOPS ~278 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 551 Geekbench 5 (многоядерный) 1779 AnTuTu Benchmark 9 382639 CPU 103918 GPU 85824 Memory 88042 UX 108028 Total score 382639 3DMark Wild Life Performance 1252 Stability 98% Graphics test 7 FPS Graphics score 1252 Web score 9412 Video editing 6397 Photo editing 26025 Data manipulation 6590 Writing score 13407 Источники: 3DMark [3] Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI XOS 12.6

Батарея Объем 5000 мАч Макс. мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Время полной зарядки 0:57 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 10:22 ч. Просмотр видео 12:25 ч. Игры 05:11 ч. Режим ожидания 124 ч. Общая автономность 32:07 ч.

Камеры Спецификации и тестирование камер Note 30 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 2|3|5|8 3G сети WCDMA B1|5|8 4G сети LTE B1|3|5|8|38|40|41 Поддержка 5G Нет

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2023 года Дата начала продаж Май 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 30 могут отличаться в зависимости от региона.