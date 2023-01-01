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Tecno Pova 5 против Infinix Note 30

67 из 100
Tecno Pova 5
VS
62 из 100
Infinix Note 30
Tecno Pova 5
Infinix Note 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июня 2023 года Tecno Pova 5 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.78-дюймового Infinix Note 30, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 5
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Pova 5
82
Note 30
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Pova 5
60
Note 30
66
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Pova 5
44
Note 30
38
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Pova 5
59*
Note 30
30
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Pova 5
94*
Note 30
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Pova 5
74
Note 30
74
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Pova 5
67*
Note 30
62
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pova 5
vs
Note 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 21:9 21:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит 580 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.5%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Pova 5
н/д
Note 30
607 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.61 мм 168.62 мм
Ширина 76.61 мм 76.6 мм
Толщина 9 мм 8.58 мм
Вес 219.4 граммов 219 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pova 5
84.5%
Note 30
84.5%

Производительность

Тестируем Tecno Pova 5 и Infinix Note 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 5 +1%
557
Note 30
551
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 5 +1%
1824
Note 30
1808
AnTuTu Benchmark 9
Pova 5
н/д
Note 30
389205
CPU - 103918
GPU - 85824
Memory - 88042
UX - 108028
Total score - 389205
3DMark Wild Life Performance
Pova 5
н/д
Note 30
1252
Stability - 98%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1252
Web score - 9319
Video editing - 6401
Photo editing - 25379
Data manipulation - 6686
Writing score - 13273
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI HIOS 13 XOS 13

Батарея

Объем 6000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Да
Быстрая зарядка Да (50% за 21 минут) Да (64% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:40 ч.
Просмотр видео - 12:25 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Pova 5
н/д
Note 30
32:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Pova 5 vs Infinix Note 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8190 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП) 3 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры и автономность - выбирайте Tecno Pova 5, а если камера – то Infinix Note 30.

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