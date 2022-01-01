Motorola Edge 30 Neo Дисплей 90 Производительность 54 Батарея 72 Камера 65 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Первоклассный P-OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Легкий и компактный корпус с влагозащитой

Есть пара динамиков громкой связи с качественным звуком

Поддерживается быстра проводная и беспроводная зарядка

Интерфейс выглядит хорошо - работает шустро Камера лишена поддержки 4K-видео, а ночной режим практически бесполезный

У многих конкурентов больше мощности

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Эдж 30 Нео

90 Экран Тип POLED Размер 6.28 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 419 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 95.5% ШИМ (PWM) 730 Гц Время отклика 1 мс Контрастность ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) 1011 нит Источники: NotebookCheck [3]

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 30 Neo Высота 152.9 мм Ширина 71.2 мм Толщина 7.75 мм Вес 155 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.5%

54 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото Эдж 30 Нео и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 14 нанометров Графика Adreno 506 Частота GPU 650 МГц FLOPS ~124 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 689 Geekbench 5 (многоядерный) 1997 AnTuTu Benchmark 9 409873 CPU 120669 GPU 101658 Memory 72120 UX 112794 Total score 409873 Источники: 3DMark [3]

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Размер системы из коробки 15 ГБ

72 Батарея Характеристики Объем 4020 мАч Мощность зарядки 68 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (5 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (92% за 30 минут) Время полной зарядки 0:40 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 09:11 ч. Просмотр видео 14:15 ч. Игры 05:04 ч. Режим ожидания 92 ч. Общая автономность 28:41 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge 30 Neo Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.4 Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

81 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети UMTS B1/2/4/5/8 4G сети LTE Band B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/25/26/28/32/38/40/41/42/43 Поддержка 5G Да

86 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да Тесты динамиков Максимальная громкость 88.1 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 30 Neo могут отличаться в зависимости от региона.