Motorola Edge 30 Neo
Дисплей
90
Производительность
54
Батарея
72
Камера
65
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Первоклассный P-OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
- Легкий и компактный корпус с влагозащитой
- Есть пара динамиков громкой связи с качественным звуком
- Поддерживается быстра проводная и беспроводная зарядка
- Интерфейс выглядит хорошо - работает шустро
- Камера лишена поддержки 4K-видео, а ночной режим практически бесполезный
- У многих конкурентов больше мощности
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Эдж 30 Нео
90
Экран
|Тип
|POLED
|Размер
|6.28 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|419 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.5%
|ШИМ (PWM)
|730 Гц
|Время отклика
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
1011 нит
Источники: NotebookCheck [3]
68
Дизайн и корпус
|Высота
|152.9 мм
|Ширина
|71.2 мм
|Толщина
|7.75 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
54
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
689
Geekbench 5 (многоядерный)
1997
AnTuTu Benchmark 9
409873
|CPU
|120669
|GPU
|101658
|Memory
|72120
|UX
|112794
|Total score
|409873
Источники: 3DMark [3]
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
72
Батарея
|Объем
|4020 мАч
|Мощность зарядки
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (92% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|Веб-серфинг
|09:11 ч.
|Просмотр видео
|14:15 ч.
|Игры
|05:04 ч.
|Режим ожидания
|92 ч.
Общая автономность
28:41 ч.
65
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
81
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|UMTS B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE Band B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/25/26/28/32/38/40/41/42/43
|Поддержка 5G
|Да
86
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
88.1 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 30 Neo могут отличаться в зависимости от региона.