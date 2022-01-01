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Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Neo
Дисплей
90
Производительность
54
Батарея
72
Камера
65
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Первоклассный P-OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Легкий и компактный корпус с влагозащитой
  • Есть пара динамиков громкой связи с качественным звуком
  • Поддерживается быстра проводная и беспроводная зарядка
  • Интерфейс выглядит хорошо - работает шустро
  • Камера лишена поддержки 4K-видео, а ночной режим практически бесполезный
  • У многих конкурентов больше мощности

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Эдж 30 Нео
90

Экран

Тип POLED
Размер 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.5%
ШИМ (PWM) 730 Гц
Время отклика 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
1011 нит
Источники: NotebookCheck [3]
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 30 Neo
Высота 152.9 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 7.75 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
54

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото Эдж 30 Нео и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
689
Geekbench 5 (многоядерный)
1997
AnTuTu Benchmark 9
409873
CPU 120669
GPU 101658
Memory 72120
UX 112794
Total score 409873
Источники: 3DMark [3]
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Размер системы из коробки 15 ГБ
72

Батарея

Характеристики
Объем 4020 мАч
Мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (92% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:11 ч.
Просмотр видео 14:15 ч.
Игры 05:04 ч.
Режим ожидания 92 ч.
Общая автономность
28:41 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge 30 Neo
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
81

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети UMTS B1/2/4/5/8
4G сети LTE Band B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/25/26/28/32/38/40/41/42/43
Поддержка 5G Да
86

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
88.1 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 30 Neo могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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